El rapero Diddy Combs, condenado a cuatro años y dos meses de prisión por prostitución

El rapero Diddy Combs ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión y a pagar una multa de 500.000 dólares (unos 425.000 euros) por delitos relacionados con la prostitución.

Cabe recordar que Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado mes de julio de los delitos más graves que se le imputaban, los de crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Horas antes de conocer la sentencia, el rapero había enviado una carta al juez en la que pedía disculpas a las víctimas, un gesto que hasta el momento no había realizado de manera pública.

(Noticia en ampliación)