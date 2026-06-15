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La ONU, Japón y las principales potencias europeas respaldan el acuerdo entre EEUU e Irán
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La ONU, Japón y las principales potencias europeas respaldan el acuerdo entre EEUU e Irán

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se muestran dispuestos a levantar sanciones a Teherán si hay avances verificables sobre el programa nuclear, mientras Tokio y Naciones Unidas celebran la reapertura de Ormuz.

Israel Molina Gómez
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Buques de carga bloqueando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en ilustraciones aéreas en 3D.Getty Images

El acuerdo de paz anunciado por Estados Unidos e Irán para poner fin a más de cien días de guerra en Oriente Medio ha recibido el respaldo de Naciones Unidas, Japón y las principales potencias europeas, que han coincidido en destacar la importancia del pacto para la estabilidad regional y para la economía mundial.

A pocos días de la firma oficial prevista para el 19 de junio en Suiza, la comunidad internacional ha comenzado a posicionarse sobre un acuerdo cuyos detalles todavía no se conocen plenamente, pero que contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles para el comercio energético global.

Las reacciones llegan después de que Washington y Teherán anunciaran el domingo un entendimiento que busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero y que ha mantenido en tensión a Oriente Medio durante más de tres meses.

La ONU ve un "paso decisivo" hacia la paz

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, fue uno de los primeros dirigentes internacionales en reaccionar al anuncio.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el máximo responsable de la ONU felicitó a Estados Unidos e Irán por haber alcanzado un acuerdo que contempla un alto el fuego permanente, la reapertura de Ormuz y un marco para futuras negociaciones.

Guterres calificó el pacto como "un paso decisivo hacia una solución pacífica del conflicto" y agradeció además el papel desempeñado por los países que han participado en las labores de mediación, entre ellos Pakistán, Catar, Egipto, Arabia Saudí y Turquía.

Desde el inicio de la guerra, Naciones Unidas había reclamado de forma reiterada el fin de los combates y había advertido de las consecuencias humanitarias y económicas derivadas del cierre del estrecho de Ormuz.

Europa abre la puerta a levantar sanciones

La reacción más relevante desde el continente europeo llegó de forma conjunta por parte de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Los cuatro países celebraron el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán y expresaron su disposición a levantar determinadas sanciones contra Irán si el país adopta medidas "claras y verificables" relacionadas con su programa nuclear.

"Estamos dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán", señalaron en una declaración conjunta.

Las cuatro potencias insistieron además en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y mostraron su disposición a colaborar con Estados Unidos, con las autoridades iraníes y con el Organismo Internacional de la Energía Atómica para garantizar el cumplimiento de los compromisos que puedan alcanzarse.

Para Berlín, París, Londres y Roma resulta "vital" que las negociaciones detalladas concluyan con éxito y que el acuerdo se implemente de forma rápida e integral.

Los gobiernos europeos también destacaron la necesidad de reabrir de forma urgente el estrecho de Ormuz y garantizar una navegación comercial libre y sin restricciones, al considerar que se trata de un elemento esencial para la estabilidad económica internacional.

Incluso dejaron abierta la posibilidad de participar en una misión de carácter estrictamente defensivo destinada a proteger el tráfico marítimo y contribuir a eventuales operaciones de desminado.

Japón pone el foco en Ormuz

Japón, uno de los países más afectados por las perturbaciones en el suministro energético derivadas del conflicto, celebró igualmente el acuerdo y pidió que se garantice cuanto antes la navegación segura a través del estrecho.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresó su deseo de que el memorando sea implementado de manera efectiva y que se alcance también una solución definitiva para las cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní.

"Esperamos que se garantice efectivamente la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz", señaló la dirigente nipona.

En términos similares se pronunció el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, quien calificó el acuerdo como "un gran paso hacia la resolución de la situación".

Tokio recordó además los esfuerzos diplomáticos realizados durante los últimos meses para favorecer una desescalada de la crisis.

La firma, el próximo desafío

Pese al optimismo generado por el anuncio, tanto Naciones Unidas como las principales potencias que han reaccionado al acuerdo coinciden en que el verdadero desafío comenzará tras la firma prevista para el próximo 19 de junio.

Los detalles concretos del memorando siguen sin hacerse públicos y continúan existiendo interrogantes sobre cuestiones clave como el futuro del programa nuclear iraní, el alcance del levantamiento de sanciones o los mecanismos que garantizarán el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes.

Por el momento, la comunidad internacional ha optado por respaldar el acuerdo y esperar a que las negociaciones entren en una nueva fase. Después de más de cien días de guerra, la diplomacia vuelve a ocupar el centro del escenario.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

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