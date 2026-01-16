Gemma Cuervo firma una de las reacciones más impresionantes al disco de Rosalía: lo dice todo sin usar ni una palabra

Las reacciones al nuevo disco de Rosalía, Lux, no cesan. Aunque saliera el pasado 7 de noviembre y ya hayan pasado más de dos meses, cualquier músico o artista es preguntado en las entrevistas por su opinión sobre el trabajo de la artista catalana, pero no son los únicos, ya que las reacciones siguen llegando desde todos los sectores.

La última en reaccionar a algunas de las nuevas canciones de Rosalía ha sido la legendaria actriz Gemma Cuervo, una de las más queridas a nivel nacional. Con un vídeo en el que no dice ninguna palabra le ha sido suficiente para mostrar todo lo que le ha hecho sentir la cantante.

"Reaccionando a Rosalía, ¿cuál es vuestra canción favorita de su disco?", ha preguntado en la descripción de la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram la actriz que, entre otros muchos papeles, dio vida a Vicenta en Aquí no hay quien viva.

Cuervo aparece junto a Jorge Anegón, fundador y CEO de una agencia de marketing digital, escuchando la canción Sauvignon blanc. Primero la actriz está muy emocionada llevándose las manos en la cabeza y esa emoción va aumentando conforme va avanzando la canción hasta llegar a abrazarse con Anegón.

Un vídeo que ha conquistado a los seguidores de Cuervo sin la necesidad de decir ni una palabra.

Algunas reacciones al vídeo de Cuervo

"Mi canción favorita sin duda 💜 preciosa la reacción es de Gema, es la mejor".

"Lloré viendo su reacción!! Qué preciosidad".

"Eres ternura pura".

"Normal que se emocione! Son canciones preciosas, y su voz, pone los pelos de punta, un besazo Gemma, eres única".

"Gemma tiene una sensibilidad especial".

"No sabía cuánto necesitaba esto hasta que lo he visto".

"Belleza para una gran belleza".

"Se me apachurro el corazón nuestra eterna Vicenta la hada cotilla".

"Grande GeMma y grande Rosalía".

