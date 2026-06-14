Una joven de 19 años compra un billete de autobús y aun así tiene que pagar 134 euros de multa: "Me da muchísima rabia"

Polémica en Dinamarca. Una joven de 19 años ha sido multada por supuestamente subir a un autobús sin billete cuando ella lo había adquirido unos minutos antes a través de internet. El problema es que el billete no llegó a su teléfono móvil hasta una hora más tarde.

El autobús pertenecía a FynBus, una compañía pública de transporte cuyo centro de operaciones principal se encuentra en la ciudad danesa de Odense. La empresa es la responsable de gestionar los autobuses y la movilidad en la isla de Fionia (Funen) y Langeland.

En declaraciones al medio de comunicación danés Fyens Stiftstidende, la joven que se ha visto envuelta en este incidente, Signe Askerod, ha expresado que "busqué y busqué en mi teléfono y entré en pánico al intentar explicar que había comprado un billete, pero los inspectores, por supuesto, tienen derecho a multarme cuando no puedo presentar un billete válido".

No obstante, Signe Askerod ha lamentado que "lo que me da muchísima rabia es que Fynbus se niegue a cancelar la multa cuando puedo demostrar que compré el billete". Lo puede demostrar porque el billete de autobús apareció de repente en su teléfono móvil poco más de una hora después de la compra.

De un billete de 1,34 euros a una multa de 134

El resultado, es que pese a haber adquirido el billete por 10 coronas danesas (1,34 euros, al cambio actual), se ha visto obligada a abonar una multa de 1.000 coronas danesas, es decir, 134 euros.

La joven de 19 años pagó la multa el mismo día del suceso. Lo hizo por dos razones: quería evitar que le aplicaran un recargo por pago tardío y estaba convencida de que la empresa pública de transporte le devolvería el dinero una vez tramitada su reclamación y consultada la documentación que iba a aportar.

Sin embargo, FynBus se ha negado a cancelar la sanción económica. "Mantenemos la decisión anterior, ya que usted no disponía de un billete válido que pudiera presentarse en la inspección. En el caso de los billetes electrónicos, es responsabilidad del cliente asegurarse de que el billete se haya recibido correctamente en su teléfono móvil antes de embarcar", han argumentado desde la compañía.