Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán padres de su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova van a volver a ser padres. Así lo ha anunciado este miércoles la revista ¡Hola!, donde aseguran que la extenista y modelo, de 44 años, y el cantante, de 55 años, van a ampliar la familia con un cuarto hijo

Este nuevo bebé ampliará la familia, hasta ahora compuesta por los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco, a la que también llaman por su nombre en ruso Masha.

La noticia llega después de numerosos rumores que han acompañado a la pareja durante verano, ya que los paparazzi captaron unas imágenes de Kournikova con lo que, según ellos, era un look oversize que podría indicar que estaba embarazada. A esto se sumó su sonada ausencia del concierto de Iglesias el pasado 5 de julio en Las Palmas de Gran Canaria, lo que suponía el regreso a los escenarios españoles tras años apartado.

La pareja ha mantenido con gran discreción todos sus embarazos. De hecho, la prensa no conoció el nacimiento de sus gemelos hasta días después a través de unas imágenes compartidas en redes sociales. Lo mismo sucedió con Mary, cuyo embarazo reveló la mencionada revista tras unas imágenes de ella navegando en un yate.

Iglesias y Kournikova llevan juntos 24 años, después de que surgiera el amor en el rodaje del videoclip de Escape, donde participaba la modelo rusa. Desde entonces, ambos viven en la exclusiva zona de Indian Creek (Miami, EEUU) apartados de los focos y la prensa.