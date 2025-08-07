Este concursante de 'OT 2023' triunfa al mostrar su trabajo como técnico de emergencias

Por mucho que las redes sociales y las plataformas e incluso formatos como los talent shows ayuden a impulsar a nuevos rostros, el mundo de la música no deja de ser inaccesible para muchos y un lugar difícil en el que labrarse una carrera. O, al menos, para dedicarse en exclusiva a ello.

Hace unos meses se viralizaba un vídeo del finalista de OT 2023, Lucas Curotto, trabajando como camarero en un restaurante de Madrid, despertando comentarios de todo tipo: desde quienes alababan su versatilidad y trabajo para adaptarse si ahora mismo no puede vivir exclusivamente de la música, a quienes se burlaban o hacían comentarios clasistas.

En esta línea, el también concursante de esta última edición de Operación Triunfo, Omar Samba, ha compartido en TikTok un vídeo donde muestra su día a día como técnico de emergencias, un trabajo que compagina con su carrera musical.

"Hoy soy Ken técnico en emergencias sanitarias", ha escrito en el vídeo. "Os quería mostrar un poco de esto que también es Omar Samba", ha presentado a sus seguidores. En las imágenes, Samba aparece desinfectando y limpiando una ambulancia y preparando los materiales para una posible emergencia.

En varias entrevistas, Samba había hablado ya de la necesidad de trabajar en otros puestos mientras su carrera musical con singles como Corazones rotos o Jóvenes y libres, despega. Lo mismo que había hecho Curotto.

Tras el revuelo con su vídeo, Curotto recordó que "uno tiene que salir adelante, tiene que seguir viviendo". "Me vi en un momento en el que dije que con la música solamente no podía, así que había que trabajar y buscarse la vida", añadió.

"Estoy orgulloso, contento y muy bien también de ese lado, tanto con la gente que me apoya en la música, que me conoció por el programa, como por estar trabajando donde trabajo ahora", recalcó.