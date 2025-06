Estrella Morente se pronuncia sobre su polémico momento en 'OT' y lanza una pulla: "Hay que ser honesta"

"Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida, a un mismo azaroso juego". Con estos versos de José Bergamín hizo Estrella Morente un alegato a favor de la tauromaquia previo a la interpretación de Volver que hizo junto a Nia en la gala 6 de OT 2020 (TVE).

Su mensaje despertó toda una oleada de polémicas y llevó incluso a Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic a disculparse y a RTVE a recibir más de 1.500 quejas de espectadores. La que fue ganadora de esa edición del formato, Nia, aseguró meses después que pese a los ensayos que había tenido con Morente no sabía que iba a hacer esta introducción.

"Es verdad que ella me comentó que iba a hacer algo para calentar y le dije que no me importaba, pensaba que iba a hacer uno de sus quejíos, pero cuando empezó la canción era otra y yo me asusté, porque el flamenco no es lo mío y no estaba entendiendo nada”, señaló entonces. "Cuando vi la que se formó dije, madre mía, porque no era el momento ni el lugar", explicó.

Cinco años después, Morente no ha olvidado el momento y en pleno debate sobre la tauromaquia con Risto Mejide en Viajando con Chester (Cuatro) ha lanzado una pulla hacia la cantante. "No voy a contestarte por qué lo hice, yo hago lo que quiero con mi arte y no aviso. No me defiendo, lo que sí creo es que fue muy fuerte, tus compañeros deberían haber respetado que una artista tiene libertad", empezó diciendo, aunque aseguró estar sorprendida con la reacción de Gestmusic y de TVE.

"La sorpresa fue mía, la primera cadena de TVE y el director de un programa donde sí se habló en contra de los toros esa misma semana pueden retractarse y pedir perdón. Eso sí que es una barbaridad", añadió en referencia al mensaje de Rubira, aunque ha aclarado que mantiene una buena relación con la cadena pública.

Según Morente, le "apeteció hacer una introducción que hago muchas veces en mis conciertos", pero asegura que desde la cadena "estuvieron como mínimo desacertados". "Primero, porque estamos hablando de cultura y, segundo, porque es una interpretación, yo no he dejado de cantar", añadió.

La cantaora también quiso mandar una pulla a Nia: "Debería haber tenido las agallas y la honestidad, que no la tuvo, y me da mucha pena porque me gustaba". "Acepté cantar con ella porque me parecía que, aparte de muy guapa, tenía unas condiciones de artista", ha detallado antes de volver a lanzarle otro directo mensaje sobre el desconocimiento que aseguró tener Nia.

"Si me está escuchando, ella sabrá que la avisé después de estar todo el rato ensayando. No sabía cantar por bulerías y la fui metiendo con paciencia y naturalidad, por eso me entristeció que ella no dijera que yo la avisé", detalló. "Nia, tú tenías que haber sido honesta porque, si quieres ser artista, hay que ser honesta. No te puedes dejar llevar por una historia que se está diciendo", le recriminó.

