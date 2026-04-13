'Famesick', la autobiografía de Lena Dunham en la que revela lo complicado de su vida personal: "Adam Driver me gritó y tiró una silla"

Lena Dunham, actriz, escritora y directora de la serie de HBO Girls, se sincera en su nuevo libro sobre las consecuencias de liderar un programa de éxito cuando apenas tenía 23 años. En una entrevista que concedió al medio The Guardian, Dunham confesó que su vida “estaba centrada en el trabajo”, mientras que las personas de su entorno lo estaban “en su vida social”.

También habló sobre las expectativas que recaen en una directora: “Los hombres jóvenes tienen el privilegio de ser creativos, tener cambios de humor, entrar en una sala, replantearse algo y volver a salir. Pero como mujer, tienes que mostrar elegancia todo el tiempo, de una manera en la que apenas ahora estoy empezando a liberarme.”

En el libro hace referencia a su complicada relación con Adam Driver, quien formaba parte del elenco de la serie y con quien mantenía una estrecha relación. Según cuenta, el actor llegó a tirar una silla contra la pared en un ataque de rabia mientras ella estaba presente. “En ese momento, no tenía la habilidad para... nunca se me pasó por la cabeza decir: ‘Soy tu jefa, no puedes hablarme así'. Y, en ese punto de mis veintitantos, todavía pensaba que eso es lo que hacen los grandes genios masculinos: destrozarte. Lo cual es raro, porque me crio un genio hombre que jamás haría eso."

Su relación de dependencia con Jenni Konner

La crítica negativa constante que Dunham recibió después de lanzar la serie afectó a sus relaciones personales, como la que mantenía con Jenni Konner, su coproductora ejecutiva, guionista y amiga. La actriz reconoce que la dependencia acabó instalándose en su relación, en la que sentía que "andaba con pies de plomo”, constantemente esperando su aprobación. “Mis relaciones con mujeres siempre han sido muy profundas, muy complicadas y muy románticas”, comentó al respecto.