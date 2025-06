Fati Vázquez, tras ser relacionada con Yamine Lamal: "Me llegan amenazas de muerte"

La revista Lecturas ha dado en exclusiva unas fotografías del jugador del FC Barcelona y de la Selección Yamine Lamal de vacaciones con la influencer gallega Fati Vázquez en isla de Pantelleria, en el sur de Sicilia (Italia).

"Este miércoles ve la luz en la revista Lecturas el extenso reportaje donde puede verse la complicidad de Lamine y Fati. Unas imágenes que no dejan margen para dudas y especulaciones", destacaba la publicación.

Las fotografías pronto despertaron multitud de comentarios que subrayaban la diferencia de edad entre ambos, puesto que la influencer tiene 29 años y el jugador aún 17, puesto que no cumple la mayoría de edad hasta el mes que viene.

"Me está cayendo la del pulpo", reconoció Vázquez este martes en una llamada telefónica con La familia de la tele (RTVE). "Primero, que tengo 29 años, aún no he llegado a los 30", quiso puntualizar, en referencia a la edad que figura en la portada de Lecturas.

"Me llegan amenazas de muerte y mensajes llamándome pedófila", aseguró. Además, recalcó que la situación está afectando a su familia.

"Simplemente he pasado unos días con él [...] Somos dos personas que lo quieren pasar bien y ya está", agregó.

A través de Instagram Stories, Vázquez ha señalado que "es triste ver cómo algunas personas llevan tanta oscuridad dentro que llegan a desear la muerte de alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan habla más de ellos que de mí. Yo elijo vivir con propósito, seguir creciendo y rodearme de luz. A quienes me desean el mal, les deseo sanación, porque nadie que esté bien consigo mismo desea destruir a otro".