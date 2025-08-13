Froilán, pillado en actitud cariñosa con Miri Pérez-Cabrero, de 'Masterchef' y 'Supervivientes'

Aunque Froilán prefiere pasar desapercibido, lo consigue solo a medias. Es verdad que ha logrado vivir tranquilo en Abu Dabi, donde tiene un trabajo, vive cómodo y se reúne con frecuencia con su abuelo, el rey Juan Carlos, pero en cuanto llega a España es habitual que la prensa siga sus movimientos y descubra su paradero.

También es usual que aproveche sus vacaciones para volver a España y disfrutar sobre todo de Marbella y de Ibiza. Por Mallorca, que se sepa, ya no va. Y en Ibiza, donde abundan los paparazzi, fue pillado acompañado nada más y nada menos que por Miri Pérez-Cabrero, que se dio a conocer en MasterChef en 2017.

La revista Semana publica unas imágenes en las que se puede ver al hijo de la Infanta Elena abrazando a la chef mientras disfrutaban de unas vacaciones en Ibiza, donde se dejaron ver en un chiringuito. En concreto, comieron en un restaurante de Ses Salinas de la isla pitiusa llamado La Escollera.

De Madrid a Marbella y después a Ibiza

El sobrino de Felipe VI y la exconcursante de Supervivientes demostraron tenerse mucho cariño y una gran complicidad, aunque tampoco hay evidencia de que se pueda hablar de una relación sentimental. Sí parece que son amigos y que se llevan muy bien.

Después de la comida, Froilán se dio un chapuzón en el mar junto a otro joven que no estaba en el citado restaurante para seguir disfrutando de unas vacaciones en España en las que aprovechó para acudir a la boda de unos amigos en Madrid, para celebrar su 27 cumpleaños, edad que alcanzó el 17 de julio de 2025, y para disfrutar de su querida Marbella, localidad a la que también viaja con asiduidad su hermana Victoria Federica en verano.