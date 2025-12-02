Haakon y Mette-Marit reciben una de cal y otra de arena en su momento más difícil: su hija Ingrid Alexandra les da una alegría y su hijo Sverre Magnus, un disgusto

Haakon y Mette-Marit de Noruega y sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus de Noruega en el Día Nacional de Noruega 2025.

Hay veces en las que incluso a los ricos y poderosos tienen graves problemas que no hacen más que aumentar. De eso sabe la familia real noruega, que va encadenando disgustos. Están los percances en la salud de los reyes Harald y Sonia, cercanos a los 90 años, los escándalos provocados por Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, que entre otras cosas no dudaron en participar en una polémica docuserie en Netflix, y sobre todo Marius Borg.

El hijo de Mette-Marit de Noruega ha puesto a la monarquía cerca del precipicio por una serie de presuntos y gravísimos delitos que ascienden a 32 y que incluyen violaciones. El juicio comienza en febrero de 2026.

Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby en Trondheim. Julian Parker

Mientras se ha conocido que Borg Høiby ya no vive en una casa del recinto de Skaugum, residencia de la familia del príncipe heredero, sino en el barrio de Frogner, en Oslo, han llegado buenas y malas noticias para Haakon y Mette-Marit de Noruega. Los protagonistas son los hijos que tienen en común, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, habitualmente fuente de alegrías para una monarquía en horas bajas.

La buena noticia que trae la futura princesa heredera no es otra cosa que ya ha vuelto a casa por Navidad. Ingrid Alexandra estudia Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política en la Universidad de Sydney. La hija de la pareja heredera terminó sus exámenes y ya está de vuelta a casa, tal y como confirmó Se og Hør, para alegría de sus padres, que lógicamente le han echado mucho de menos.

Ingrid Alexandra de Noruega en las celebraciones por el Día Nacional de Noruega 2025. GTRES

Además, aprovechando las semanas que va a pasar en Noruega, Ingrid Alexandra no se va a limitar a estar de vacaciones, sino que tiene un intenso calendario de actos tanto en solitario como acompañada, incluyendo su debut en la entrega del Premio Nobel de la Paz. Teniendo en cuenta la buena imagen de la mujer que representa el futuro de la monarquía, toda ayuda es poca.

Sverre Magnus rompe con su primera novia oficial

Pero luego está el otro hijo, el pequeño. El príncipe Sverre Magnus también goza de buena prensa, lo que sin duda es bueno para la corona. Sin embargo, en esta ocasión trae un disgusto primero para él y después para su familia. El mismo medio que reveló que su hermana estaba de vuelta publicó que la relación de Magnus con Amalie Giæver Macleod ha terminado, una noticia que se ha conocido un día antes de su 20 cumpleaños.

Haakon y Mette-Marit de Noruega, sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus,y la novia de este, Amalie Giaever MacLeod, en la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett. GTRES

Ambos se conocieron en el instituto y empezaron un noviazgo que se consolidó tan rápido que ella fue invitada a veranear con los reyes Harald y Sonia en el Kongeskipet Norge, el barco real, y sobre todo a la boda de Marta Luisa de Noruega y el chamán en agosto de 2024. Ese fue su debut público, donde ella acaparó todas las miradas. Allí acudió con Sverre Magnus, pero también junto a Haakon y Mette-Marit y la Princesa Ingrid Alexandra. Vamos, que era una más de la familia.

Finalizados sus estudios, ambos se fueron a vivir y trabajar a Trondheim, y más recientemente a Milán, donde ella comenzó a estudiar en la Universidad Bocconi. Ella se quedó en una residencia de estudiantes, mientras que Magnus se alojó en un piso cercano.

Sverre Magnus de Noruega en un acto oficial para conocer el programa de verano de la Cruz Roja en Noruega. Getty Images

¿Qué hacía el nieto de los reyes de Noruega en Italia? Se dijo que se enfocaría en su pasión por la fotografía y la producción audiovisual, que canaliza a través de una empresa con su nombre, Sverre Magnus Productions, con la que parece que quiere ganarse la vida algún día.

Ahora Sverre Magnus de Noruega se queda soltero, aunque no se sabe si eso le llevará a dejar Milán o si intentará labrarse un camino profesional lejos de su país. Quizá aproveche para continuar sus estudios de cara a ganarse la vida en el sector privado.

Por si acaso cada vez aparece en más actos oficiales. El plan era no dedicarse al servicio a la corona, pero después del desastre de su tía Marta Luisa, y con una casa real con los miembros contados, todo puede cambiar. De momento lo que es seguro es que su primera relación oficial ha terminado. Lo que venga después, ya se verá.