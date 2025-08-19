Haakon de Noruega se pronuncia por primera vez tras la imputación por cuatro violaciones de su hijastro, Marius Borg

La Fiscalía noruega acusó formalmente a Marius Borg, hijo de 28 años de la princesa Mette-Marit de Noruega, de cuatro casos de violación y varios delitos de maltrato a sus parejas, elevando la lista de delitos a los que se le acusa hasta los 32.

Entre ellos, como recoge la agencia EFE, varios actos violentos contra otra exnovia, daños, alteración del orden público y de filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento.

"Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", aseguró este lunes el fiscal Sturla Henriksbø en una rueda de prensa.

Desde que se conocieron las primeras acusaciones hace un año, la familia real noruega ha preferido comentar la grave situación lo menos posible, asegurando que había sido un año duro para todos.

Este martes, el príncipe Haakon, heredero al trono, ha sido el primero en pronunciarse sobre la imputación de su hijastro y una posible entrada en prisión después del juicio, que está previsto que empiece a mediados de 2026.

"Ha sido difícil para todos", declaró el futuro rey ante los periodistas tras acudir a un acto en la ciudad noruega de Trondheim.

"Ya se ha aclarado cuál será la acusación. Ahora le corresponde al tribunal decidir. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas", afirmaba muy serio ante unos periodistas expectantes por lo que pudiera decir. "En cuanto al asunto, hay otros que están en mejor posición para hablar de ello", concluyó el príncipe Haakon.

En los últimos meses, la familia real noruega se ha defendido aludiendo que Marius Borg no forma parte de la institución ya que es fruto de una relación de la princesa Mette-Marit con una pareja anterior. Sin embargo, el joven estuvo desde un principio completamente integrado en la familia real, participando en actos oficiales.

El príncipe Haakon siempre ha mostrado una muy buena relación con su hijastro, al que ha criado junto a sus hermanos Ingrid y Sverre Magnus. En el caso de la hija mayor de Haakon y Mette-Marit, futura reina del país, llama la atención que haya decidido marcharse a estudiar a Sídney en lo que muchos analistas han visto un movimiento para alejar su figura de la polémica que salpica a la familia actualmente.