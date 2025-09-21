Hay quien llama a Najwa Nimri "reina" tras lo que ha dicho sobre Palestina desde el Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián también se ha convertido en un escaparate perfecto para muchos para denunciar la grave situación que se está viviendo en Gaza y apoyar sin tapujos al pueblo palestino.

Ejemplo de ello fue la manifestación que concentró este viernes a unas 2.000 personas o cómo arrancó la ceremonia, con las dos presentadoras, Silvia Abril y Toni Acosta, condenando "el genocidio realizado por Israel en Palestina".

Antes de que arrancar la gala y mientras los cientos y cientos de personas gritaban "Palestina askatu (libre)", la actriz Najwa Nimri, que siempre se ha caracterizado por hablar con claridad de asuntos de actualidad, ha aparecido en escena.

Fue justo cuando la intérprete llegó a la alfombra roja del Festival de San Sebastián, cuando se la vio mostrando su apoyo a todas las personas que se estaban manifestando con banderas palestinas. Najwa Nimri levantó el brazo, al son de los cánticos a favor de Palestina, y mostró su apoyo a los gritos.

Tras posar ante los medios de comunicación con una pegatina de una sandía, que tiene los mismos colores que la bandera de Palestina, y la frase "Genozidioa stop (detener el genocidio)", la actriz no ha dudado en pronunciarse sobre ello, con un alegato que ya suma más de 3.000 me gusta.

Después de que una periodista le dijera que "estamos viviendo un momento histórico en este festival de cine, donde se están reivindicando los derechos humanos", Najwa Nimri ha contestado con claridad. "Yo nací aquí y tengo 53 (años). Desde que tengo uso de razón aquí siempre se ha reivindicado todo", ha señalado.

"Soy de madre vasca y de padre jordano. Lo que siento es que estoy en casa. No me suena raro este ruido. Me suena familiar. Me gusta", ha defendido, respecto a los cánticos a favor de Palestina.