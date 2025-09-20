Silvia Abril y Toni Acosta provocan una ovación inmediata en el Festival de San Sebastián con sus palabras sobre Gaza

El Festival de Cine de San Sebastián dio comienzo la noche del viernes con una gala inaugural en la que ha destacado el recuerdo a la actriz Marisa Paredes y el apoyo a Palestina y la reclamación para el fin del genocidio realizado por varios de los presentes.

La gala ha estado presentada por tres actrices mayores de 50 años, como ellas mismas han recalcado en varias ocasión con humor y en un tono reivindicativo: Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño. Las dos primeras han provocado una gran ovación al sumarse a las denuncias por la situación en Gaza.

"Mostrar nuestro apoyo al estado de Palestina y denunciar el genocidio que se está cometiendo en Gaza", han dicho a dúo. Tras estas palabras se ha producido un gran aplauso en el Auditorio Kursaal. Y en redes sociales también ha sido aplaudido, la publicación con el momento en el que ambas pronuncian estas palabras en la cuenta de X de La 2 lleva ya más de 4.000 me gusta.

En las redes sociales también se he difundido el gesto del actor Eduard Fernández, quien ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía. Tras el discurso inicial, Fernández se ha colocado un pañuelo palestino y ha dejado una de los discursos más contundentes y seguramente sonadas del día sobre Gaza. "Quiero reivindicar la barbaridad que está ocurriendo en Palestina", dijo durante su intervención.

"La salvajada de discutirse por una palabra, genocidio, ¿no? Yo sé que legalmente es importante. La barbaridad y el dejar morir a los niños de hambre es exactamente igual, le pongan la palabra que le pongas, los quiera matar a todos, llámalo como quiera, de la manera más bestia. Quien no se conmocione frente a las atrocidades que vemos por televisión tiene un profundo problema con su humanidad", añadió.