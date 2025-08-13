Iker Casillas estalla por su historia con Juliana Pantoja: "¿No hay más gilipollas a los que sacar? 

A Iker Casillas no le importaba salir en la prensa por su carrera deportiva. No es que llevara especialmente bien que su vida personal interesara cuando estaba con Sara Carbonero, pero aquello era otra historia. Ahora ve cómo de vez en cuando vuelve a actualidad en determinados programas de televisión por presuntas relaciones, lo que no le hace ninguna gracia.

Tanto es así que ha terminado estallando en su cuenta de X después de asistir a cómo una mujer llamada Juliana Pantoja hablaba de él y de lo que compartieron juntos en Cartagena de Indias, Colombia, lugar en el que Casillas pasó unas vacaciones que no imaginó que generarían tanto revuelo.

“Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión. Spain is different”, manifestó muy molesto.

Juliana Pantoja dice tener pruebas de su relación

Y esta molestia nace por las declaraciones de Juliana Pantoja, modelo y psicóloga colombiana de 26 años que se divirtió con Casillas y que publicó en sus redes sociales fotos con el exguardameta divirtiéndose en el mar. Al parecer, ambos contactaron y se vieron en varias ocasiones en Colombia. La cosa debió ir bien hasta que todo salió a la luz, y Casillas negó haber tenido una relación con Pantoja.

Iker Casillas Manuel Queimadelos

Como respuesta, ella habló con Tardear para señalar que tiene fotos, vídeos y mensajes que probarían que ha tenido contacto con Casillas durante al menos tres años. De todos modos, la colombiana expresó que solo hubo besos entre ellos y que no llegaron al sexo, según su testimonio, por cuestiones de higiene del exportero: "Como lo digo para que no suene tan fuerte… Era una persona que no se aseaba diariamente", unas palabras que provocaron que desde el plató del programa le dijeran que debía tener cuidado con lo que decía de Casillas porque podía meterse en problemas.