El Eurogrupo elige a su nuevo presidente tras la dimisión de Donohoe: el elegido es el ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis

Ya hay relevo para Pascal Donohoe en la presidencia del Eurogrupo. Su puesto será ocupado por el griego Kyriakos Pierrakakis (42 años), que ha sido elegido por los ministros de Finanzas de los países de la zona euro este jueves para un mandato que durará dos años y medio (prorrogables). El ministro de Economía y Finanzas del país helvético ha superado a su oponente, el belga, Vincent van Peteghem y comenzará su mandato de forma efectiva a partir de este viernes 12 de diciembre.

La renuncia de Donohoe el pasado 18 de noviembre para ir al Grupo Banco Mundial hizo que la elección del nuevo presidente tuviera que precipitarse antes de final de año. Tras cinco años de presidencia del irlandés Pascal Donohoe, en las que ganó las dos elecciones a las que se presentó, se abría una nueva oportunidad para el resto de ministros de Finanzas europeos.

Sin embargo, las opciones se habían reducido a tan solo dos: el griego Pierrakakis o el belga Vincent van Peteghem. Ambos pertenecientes al Partido Popular Europeo y procedentes de países pequeños. El vencedor debería contar con el apoyo de al menos once de los veinte socios.

Pierrakakis, quien finalmente ha salido airoso de este duelo para hacerse con el cargo, cuenta con pocos meses al frente de la cartera de Finanzas griega. Sin embargo, su buen desempeño hasta el momento le permitió posicionarse como ligeramente favorito.

Además, a nivel simbólico este nombramiento supone mucho para Grecia, ya que en la última década se convirtió en el país más golpeado por la crisis, dejando una situación extrema para el país heleno. Curiosamente, este año se cumple una década desde que tuviera lugar el tercer rescate financiero de consecutivo de Europa a Grecia.

Hay que recordar que en esta ocasión, el ministro de Economía del Gobierno de España, Carlos Cuerpo renunció a postularse como candidato tras no contar con los apoyos suficientes para desbancar a Donohoe en las elecciones de julio.

En cambio, la estrategia del Ejecutivo ahora pasa por ocupar un puesto en la cúpula del BCE, que se someterá a relevo el próximo 2027. Asismimo, el propio Carlos Cuerpo aseguró recientemente que tanto Pierrakakis como Van Peteghem "pueden hacer un excelente trabajo" al frente del Eurogrupo, aunque no se llegó a filtrar a quien daría su voto España.