La AEMET pone en alerta a Canarias por lo que está por llegar el fin de semana: olas de 6 metros y 60 l/m2

La borrasca de gran impacto Emilia afectará a España este fin de semana con un temporal de viento, oleaje y lluvias, según ha informado la AEMET. Este sistema, el quinto con nombre esta temporada, se formará el viernes, cuando un frente frío atlántico llegue al oeste peninsular y, a mediodía, a Canarias. A partir de ahí la borrasca se situará entre el golfo de Cádiz y el archipiélago hasta el domingo.

En Canarias, el día más complicado será el sábado. Se esperan chubascos fuertes que podrán ir acompañados de granizo y tormenta, además de rachas muy intensas de viento del norte que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas.

Las lluvias serán más abundantes en el norte de las islas montañosas, excepto en El Hierro, y en algunos puntos se podrán superar los 60 litros por metro cuadrado en doce horas. En las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma las precipitaciones caerán en forma de nieve. También habrá un fuerte temporal marítimo, especialmente el sábado, con una mar combinada con olas que rondarán los seis metros de altura.

La borrasca también dejará lluvias fuertes y persistentes en el suroeste peninsular y episodios muy intensos en el área del Estrecho durante el viernes y el sábado, además de viento y mal estado del mar en el Alborán. Según la AEMET, es probable que la situación empiece a mejorar en Canarias a partir del domingo y que también lo haga en el suroeste de la Península, aunque no se descarta que las lluvias intensas se desplacen hacia el sureste y el este del país.