Una camarera cuenta lo que han hecho dos clientes mientras estaba en el baño: "Es que ni la gente habitual lo hace"

Cualquier persona que haya trabajado en hostelería sabe lo duro que es ese mundo. Malas condiciones laborales, sueldos bajos y horarios de todo tipo hacen del trabajo de camarero de cocinero uno de los más complicados.

Además, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan al sector de la hostelería como el que registra el sueldo anual más bajo en España, un 39,6% inferior al del resto de sectores, con una media de 16.374 euros.

Por eso, lo que ha contado @86Monik37 es encima más indignante si cabe. La usuaria, que trabaja de camarera, ha contado en X la extraña situación que ha vivido con dos clientes que han por primera vez a su bar mientras ella estaba en el cuarto de baño.

"La gente en los bares cada vez pierde más el norte, tenía a dos señores tomado tercios, voy un momento al baño y cuando salgo me veo a uno esperando y me dice: te hemos cogido dos tercios de la nevera", ha contado para sorpresa de muchos.

Ella no se ha quedado callada ante lo que han hecho estos clientes y ha respondido con rotundidad: "Yo le he dicho que la próxima vez espere 2 segundos y me los pida a mí. Ha pillado los dos tercios, me ha cogido las pinzas de hielo y los ha abierto, clientes que no había visto en mi vida, es que ni la gente habitual lo hace".

Indignación en los comentarios

Estos dos mensajes en X han llegado a cientos de personas, que han compartido con @86Monik37 el cabreo por la actitud de estos dos clientes al coger bebidas del bar mientras ella estaba en el baño.

"A la hora de cobrar imagino que le habrás cogido la cartera directamente para servirte los billetes ¿No?", dice uno en tono de humor. Y otro añade después: "Falta de educación es eso".

"Hay bares a los que hace por lo menos 10 años que voy, con confianza con los dueños, y en la vida se me ocurriría hacer algo así. La peña no tiene educación ninguna", explica una tercera persona.