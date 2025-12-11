Putin respalda a Maduro ante la "presión externa" y expresa su "solidaridad con el pueblo venezolano"

Putin y Maduro posan ante los medios tras la firma del acuerdo de asociación estratégica y cooperación su encuentro en Moscú

La tensa situación que atraviesa Venezuela desde hace semanas, con Washington vigilando el país sudamericano ante cualquier mínimo movimiento, ha provocado que Vladimir Putin, en representación de Rusia, histórico aliado de Venezuela, refuerce su apoyo a Nicolás Maduro, amenazado por Trump en numerosas ocasiones y que cada día que pasa ve más de cerca el peligro de un ataque a gran escala por parte de Estados Unidos sobre su país.

Por todo ello, Putin ha contactado con Maduro para transmitirle su apoyo durante una llamada telefónica. Según notificó el Kremlin, Putin "expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa".

Este ha supuesto el primer intercambio de pareceres entre ambos líderes, que se respetan mutuamente, desde el comienzo de las hostilidades en el Caribe, con los petroleros venezolanos como principal objetivo estadounidense.

Desde Moscú afirman que ambos "intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025".

Como decimos, ambos se mostraron su respeto y "reafirmaron su compromiso mutuo con la implementación financiera, cultural y humanitaria, entre otras". Estas palabras hacen referencia al Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación firmado por ambos meses antes de que EEUU comenzara a bombardear petroleros venezolanos en su lucha contra el narcotráfico.

Con todo esto sobre la mesa, el apoyo de Putin a Maduro le respalda ante una posible intervención estadounidense en territorio propio que le obligara a abandonar el país, como se ha comentado en los últimos días, en los que se ha llegado a hablar de "ultimátum" de Trump a Maduro para que abandonara el país antes del pasado viernes 5 de diciembre.

Tic tac: EEUU continúa su campaña en Venezuela

Sin embargo, los planes de Estados Unidos parecen inquebrantables, al menos de momento. Y a los ataques contra petroleros venezolanos que según Washington estarían bajo control de los narcos, se sumó recientemente el despliegue del portaaviones más grande y sofisticado de EEUU, el USS Gerald Ford.

Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas a Maduro, al que la Casa Blanca tacha de "ilegítimo". Al mismo tiempo, desde Rusia señalan que tanto Moscú como Caracas consideran fundamental "la necesidad de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar".

A la vez Moscú ha negado hasta ahora las informaciones de que Caracas haya solicitado oficialmente ayuda militar a Rusia, sean misiles, aviones o baterías antiaéreas.