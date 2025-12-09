Ingrid Alexandra de Noruega, sin vacaciones de Navidad para salvar la monarquía que quiere heredar: su debut en el Nobel de la Paz y una incógnita

Ingrid Alexandra de Noruega en la visita de Estado del presidente de Islandia a Noruega, su debut en este tipo de actos.

La familia real noruega no es muy grande, pero sí suele generar numerosos titulares y no siempre positivos. Para empezar están la princesa Marta Luisa y el chamán, siempre polémicos por tratar de aprovechar el título de ella para hacer negocios, por los peligrosos comentarios de él sobre la medicina tradicional, que la hija de Harald V tuvo que matizar y que le costó su posición en la casa real noruega, y por la docuserie en Netflix que disgustó a la monarquía y al país. Aunque todo eso se queda en nada frente a Marius Marius Borg Høiby.

El hijo de Mette-Marit de Noruega está acusado de 32 delitos y se enfrenta a un juicio entre febrero y marzo de 2026 con el que tiene todas las papeletas para acabar en la cárcel. Mientras tanto, la imagen de la monarquía sigue cayendo con un escándalo que ha dañado la confianza en la pareja heredera, a pocos años de tomar el trono teniendo en cuenta que el rey Harald tiene casi 90 años.

Marius Borg, en una imagen de archivo. GTRES

Pero parafraseando a la reina Mary de Teck en la serie The Crown, "la corona siempre debe ganar", y para lograrlo, en Noruega están tirando de su mayor joya: la princesa Ingrid Alexandra. Es joven, y por tanto no tiene escándalos. Además, se siente cómoda y segura con su posición de futura heredera incluso pese al delicado estado de la monarquía.

El Nobel de la Paz, otro gran debut para Ingrid Alexandra

Representa una continuidad dinástica más necesaria que nunca, y aunque se marchó a estudiar Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política al otro lado del mundo, finalizados los exámenes y aprovechando las vacaciones de Navidad, dejó Sydney para pasar unas semanas en Noruega.

Ingrid Alexandra de Noruega en las celebraciones por el Día Nacional de Noruega 2025. GTRES

Sin embargo, se ha quedado sin vacaciones, o al menos no se va a tirar semanas de descanso. Ha vuelto a Noruega para cumplir con una serie de compromisos, entre ellos el más importante de cada final de año: el premio Nobel de la Paz.

La hija de Haakon y Mette-Marit de Noruega debuta en los actos por la concesión de este galardón, el único Nobel que no se entrega en Suecia. Así, a las 13:00 horas del 10 de diciembre acude junto a los reyes Harald y Sonia y los príncipes herederos a la entrega del Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado en el Ayuntamiento de Oslo.

Los reyes de Noruega y Haakon y Mette-Marit de Noruega en la entrega del Nobel de la Paz 2024. Getty Images

No está claro si acude a la cena por el Nobel que tiene lugar esa noche porque el calendario solo refleja la presencia de Haakon de Noruega, aunque si debuta en la gala de entrega, tampoco estaría mal que acompañara a su padre a la cena. Esa es la incógnita que no tardará en resolverse.

Lo que sí está claro es que antes de la entrega del Nobel acude a otro compromiso junto a su madre, la princesa Mette-Marit. Se trata de la celebración del Premio de la Paz de Save the Children, que tiene lugar hora y media antes de la entrega del Nobel a María Corina Machado.

Haakon de Noruega y su hija Ingrid Alexandra en una expedición en el Fiordo de Oslo | Foto: Heiko Junge / NTB / POOL Heiko Junge

A lo anterior se une un acto conjunto con su padre al que asistió nada más volver a Australia. Ambos realizaron una expedición en el fiordo de Oslo con el Instituto de Investigación Marina a bordo del buque de investigación Princesa Ingrid Alexandra. Además, visitó la Dirección de Actividades Espaciales en Oslo y recibió en audiencia a Jannicke Mikkelsen y a representantes de la Asociación de Reservistas de Noruega.

Vuelve también Sverre Magnus de Noruega

Antes de Nochebuena, Ingrid Alexandra participa en un evento navideño en la capilla del Palacio Real de Oslo junto a sus padres y su hermano Sverre Magnus, que regresa así a la agenda oficial tras su ruptura con Amalie Giæver Macleod.

Haakon y Mette-Marit de Noruega, sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus,y la novia de este, Amalie Giaever MacLeod, en la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett. GTRES

La futura princesa heredera también va a estar presente en un almuerzo al gobierno noruego que ofrecen los reyes y al que acuden también Haakon y Mette-Marit de Noruega. ¿Conseguirá Ingrid Alexandra reflotar la monarquía que algún día quiere liderar? El tiempo lo dirá, pero de momento lo está intentando.