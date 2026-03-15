Va a ver un piso para alquilarlo, la de la inmobiliaria toca el timbre y alucina por lo que pasa dentro

Germaivan cuenta la historia de cuando fue a alquilar un piso.

El streamer Germaivann (@germaivann) ha publicado un vídeo contando la surrealista historia de cuando fue a ver un piso presencialmente porque buscaba una vivienda para alquilar. Fue junto a una empleada de la inmobiliaria y se llevó una grata sorpresa cuando, en lugar de abrir la puerta, llamó al timbre, como si hubiera alguien dentro. Y así era.

"Yo fui a ver un piso, por ejemplo, que me costaba 750 euros, viene la chica de la inmobiliaria y dice: bueno, voy a llamar al timbre. Dice mi madre: "¿Cómo que al timbre?", ha relatado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 200.000 visitas y 6.000 'me gusta'.

Fue justo cuando abrió una mujer y entonces la de la inmobiliaria reveló lo que realmente pasaba: "Aquí está viviendo gente que tiene el piso ocupado, pero ya hemos negociado con ellos y se van a ir del piso".

"Estaban alquilados, dejaron de pagar y nosotros llegamos a un acuerdo con ellos, cuando entres al piso, que nosotros entraremos contigo, ellos ya no estarán", le explicó.

Lo que había dentro le descolocó del todo

Nada más entrar, llegaron al salón y terminó de alucinar: "Hay un tío de 28-29 años y el padre sentado, comiéndose una pizza Tarradellas".

Esto le hace plantearse una pregunta, sin tapujos: "¿Qué cojones me hacen enseñándome un piso con una familia dentro comiéndose una pizza?". En cuanto a reacciones, la usuaria Andrea Garci estira el chicle: Y los anuncios de pisos a la venta con okupas incluidos, ¿qué me dices?".

Por otro lado, el usuario @luisteriosis, responde: "Con tu alquiler estás pagándole la renta a la propietaria, el sueldo a la de la inmobiliaria y la 'compensación' a los okupas". Además, la usuaria 'Miin', añade: "Da igual si pagan o no. De siempre hay inmobiliarias que enseñan pisos con gente aún de alquiler".