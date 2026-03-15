Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Va a ver un piso para alquilarlo, la de la inmobiliaria toca el timbre y alucina por lo que pasa dentro
en directo
Elecciones Castilla y León 2026 en directo: abren los colegios electorales
Virales
Virales

Va a ver un piso para alquilarlo, la de la inmobiliaria toca el timbre y alucina por lo que pasa dentro

De estas historias que se tienen que contar.

Juan De Codina
Juan De Codina
Germaivan cuenta la historia de cuando fue a alquilar un piso.
Germaivan cuenta la historia de cuando fue a alquilar un piso.Getty Images / TikTok: @germaivann

El streamer Germaivann (@germaivann) ha publicado un vídeo contando la surrealista historia de cuando fue a ver un piso presencialmente porque buscaba una vivienda para alquilar. Fue junto a una empleada de la inmobiliaria y se llevó una grata sorpresa cuando, en lugar de abrir la puerta, llamó al timbre, como si hubiera alguien dentro. Y así era.

"Yo fui a ver un piso, por ejemplo, que me costaba 750 euros, viene la chica de la inmobiliaria y dice: bueno, voy a llamar al timbre. Dice mi madre: "¿Cómo que al timbre?", ha relatado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 200.000 visitas y 6.000 'me gusta'.

Fue justo cuando abrió una mujer y entonces la de la inmobiliaria reveló lo que realmente pasaba: "Aquí está viviendo gente que tiene el piso ocupado, pero ya hemos negociado con ellos y se van a ir del piso". 

"Estaban alquilados, dejaron de pagar y nosotros llegamos a un acuerdo con ellos, cuando entres al piso, que nosotros entraremos contigo, ellos ya no estarán", le explicó.

Lo que había dentro le descolocó del todo

Nada más entrar, llegaron al salón y terminó de alucinar: "Hay un tío de 28-29 años y el padre sentado, comiéndose una pizza Tarradellas".

Esto le hace plantearse una pregunta, sin tapujos: "¿Qué cojones me hacen enseñándome un piso con una familia dentro comiéndose una pizza?". En cuanto a reacciones, la usuaria Andrea Garci estira el chicle: Y los anuncios de pisos a la venta con okupas incluidos, ¿qué me dices?".

Por otro lado, el usuario @luisteriosis, responde: "Con tu alquiler estás pagándole la renta a la propietaria, el sueldo a la de la inmobiliaria y la 'compensación' a los okupas". Además, la usuaria 'Miin', añade: "Da igual si pagan o no. De siempre hay inmobiliarias que enseñan pisos con gente aún de alquiler".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos