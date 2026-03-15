Por qué la ropa huele mal aunque la hayas lavado: los detergentes líquidos más vendidos no tienen la enzima que elimina la grasa corporal y casi nadie lo sabe

Como es lógico, lavar la ropa debería dejar las prendas sin rastro de manchas y sobre todo con ese buen olor a limpio que tanto gusta. Sin embargo, a todo el mundo alguna vez le ha pasado que la ropa sale aparentemente limpia de la lavadora, pero vuelve a oler mal poco después sin ni siquiera usarla.

Según expertos en limpieza y aficionados a la química del lavado, uno de los motivos puede estar en un ingrediente que muchos detergentes líquidos populares no incluyen. Se tarta de la enzima lipasa, que se especializa en quitar manchas de aceite, mantequilla, salsas y sudor humano.

El fenómeno se ha popularizado en internet gracias a un usuario en Reddit conocido como @kismaiaesthetics, que se ha convertido en una especie de referencia para miles de personas que buscan mejorar sus rutinas de lavado en comunidades online.

El verdadero culpable del mal olor

El problema detrás de ese olor persistente es la grasa corporal que liberamos de forma natural a través de la piel. Esta sustancia se queda atrapada en fibras como el algodón, las toallas o la ropa deportiva.

Aunque el detergente elimine parte de la suciedad visible, esa grasa puede quedarse adherida al tejido. Cuando la prenda se calienta —por ejemplo, en la secadora o al usarla— esas moléculas se reactivan y el olor reaparece. Para eliminar esa grasa se necesitan enzimas específicas, y ahí es donde entra la lipasa.

Qué es la lipasa y por qué es tan eficaz

En palabras más técnicas, la lipasa es una enzima que ataca las manchas que contienen grasas y aceites rompiendo las moléculas de grasa en partes más pequeñas. De esta forma, pueden disolverse en agua y eliminarse durante el lavado.

Estos trozos más pequeños se mezclan más fácilmente con los surfactantes, potenciando el efecto de estos en el detergente y eliminando las manchas de grasa de forma mucho más efectiva. No es la única enzima que se usa en detergentes. Otras, como las proteasas o las pectinasas, se encargan de eliminar manchas de proteínas (como sangre) o restos de fruta y vino.

El problema universal de la colada

Son mucha las personas que se enfrentan a ropa que huele mal pese a lavarla con frecuencia, especialmente en prendas deportivas, toallas o camisetas. La científica textil Jennifer Ahoni explica que la grasa corporal es una de las suciedades más difíciles de eliminar.

Los consumidores buscan una limpieza real, y las grasas y la suciedad corporal son algunas de las más complicadas de quitar”, señala. Además, mejorar la forma de lavar la ropa tiene también una dimensión ambiental: cuanto mejor se cuidan las prendas, más tiempo duran y menos ropa se necesita comprar.