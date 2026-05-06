Javier Bardem declara su amor a Penélope Cruz como pocas veces ha hecho: "Cuando la veo fotografiada en algunas revistas, pienso: '¿Esa es mi esposa?"

En Hollywood hay parejas de actores o cineastas icónicas —más o menos nuevas o más o menos estables— y una de ellas tiene sello español. Penélope Cruz y Javier Bardem han demostrado en sus más de 18 años de relación tener una química especial en cada aparición pública. Y, aunque poco sabemos de su día a día en las distancias cortas más allá de instantáneas como las que le hizo Penélope Cruz para la revista Gentleman's Journal en 2024, la pareja parece tener una rutina que poco dista de la de cualquier otro matrimonio.

Bardem ha concedido una entrevista con la revista Variety, donde ha hablado de sus rutinas, se ha deshecho en halagos a la actriz como pocas veces había hecho y donde también ha hablado de su claro posicionamiento político contra la guerra y el genocidio en Palestina.

"En casa, no hablamos mucho de trabajo", cuenta el actor. "No tenemos pósteres, fotos ni nada que nos recuerde a qué nos dedicamos", apunta, aunque admite que sí que tienen sendos Oscar, el de Cruz por Vicky Cristina Barcelona y el de Bardem por No es país para viejos. "No perdemos mucho tiempo hablando de trabajo, aunque nos encanta lo que hacemos. Intentamos separar la vida de la ficción", añade.

Penélope Cruz y Javier Bardem en los Oscar 2022. Jeff Kravitz

No obstante, ahora se ven obligados a hablar de trabajo y también a trabajar juntos en el thriller Búnker, de Florian Zeller, una historia en la que un matrimonio que enfrenta a una crisis tras 17 años juntos en plena crianza de dos hijos preadolescentes.

"Es una historia preciosa que nos ayudará a ver las cosas con otra perspectiva porque a veces estás tan inmerso en la rutina diaria, en los niños y en la casa, que te preguntas: ¿cuándo te sientas a mirarnos a los ojos? ¿Cuándo vuelves a respirar y a conectar con la otra persona?", explica Bardem.

El actor apunta a que este nuevo proyecto juntos —a pesar de que han compartido filmografía en numerosas ocasiones incluido ese Jamón, jamón de 1992 donde se conocieron— les obliga a pararse a reflexionar: "Vale, ahora estamos obligados a sentarnos, mirarnos a nosotros mismos, escucharnos y mantener un contacto emocional durante muchas horas".

De hecho, a lo largo de esta charla con Variety, Bardem se deshace en halagos hacia su pareja, tanto intelectual como físicamente. "Es importante respetar y apoyar a tu pareja, pero también admirarla por lo que es, por lo que hace. Penélope es un ser humano increíble, hermosa y buena; la forma en que se relaciona con su familia, con sus amigos, con nuestros hijos, conmigo, consigo misma", señala y apunta que "han pasado muchos años y no he visto ni rastro de malicia en ella".

Tampoco se corta al mostrarse sorprendido por su belleza, a pesar de llevar juntos 18 años: "¡Además de eso, es increíblemente hermosa! Cuando la veo fotografiada en algunas revistas, pienso: ¿ Esa es mi esposa? ¡Dios mío, ¿es ella?! ¡Tiene que serlo!".

De la importancia de estar cerca de la familia al posicionamiento político

A pesar de la gran cantidad de proyectos que enfrenta Bardem, el actor de El buen patrón o Being The Ricardos, Bardem asegura: "Lo único que me importa es no estar más de dos semanas lejos de mi familia". De ahí que agradezca que este proyecto de Zeller, además de participar junto a Cruz, se grabase en Madrid y pudieran mantener una rutina como cualquier otra pareja.

"Por una vez, sientes que tienes un trabajo normal. Te levantas, vas a trabajar y vuelves por la noche", apunta. También comparte en su entrevista las preocupaciones por sus hijos como son el acceso a las nuevas tecnologías e incluso trabajar con ellos que mantengan la atención. "La generación más joven tiene menos paciencia, menos atención, menos cuidado por los detalles", apunta y asegura que les están enseñando a meditar para que aprendan a "estar con ellos mismos".

También se ha sincerado sobre su potente posicionamiento político que demostró en los Oscar 2026 luciendo el parche con el "No a la guerra" y pidiendo un "Free Palestine", según cuenta, no puede trabajar con alguien que justifique o apoye el genocidio. "Siempre he sentido que tengo micrófonos y grabadoras registrando mi voz, y tengo derecho a denunciar lo que considero incorrecto", sentencia.