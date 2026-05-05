Una de las revistas más importantes de EEUU destaca lo que ha hecho Javier Bardem por encima del resto de Hollywood

El semanario estadounidense Variety, una de las publicaciones más influyentes del mundo del espectáculo, ha dedicado un amplio reportaje a la figura del icónico actor español Javier Bardem, primer español en ganar un Oscar, quien también ha dejado interesantes declaraciones sobre la actualidad y sobre su relación con la actriz Penélope Cruz.

Destacan la repercusión que tuvo lo que hizo Bardem en los Oscar de 2026, en los que reivindicó el "no a la guerra" y "Palestina libre" nada más acercarse al escenario junto a la actriz Priyanka Chopra Jonas para presentar el premio a la mejor película internacional. Aunque el actor comentó en la entrevista que estaba preparado para "los abucheos", recibió multitud de aplausos del público.

"Hollywood se ha mentenido en silencio y Bardem ha destacado aún más"

Reconocen que el activismo de Bardem resulta "potencialmente arriesgado" en la industria del cine, citando declaraciones como las del director ejecutivo de Paramount, David Ellinson, condenando los boicots a Israel. "La mayor parte de Hollywood se ha mantenido en silencio, en el mejor de los casos, o se ha esforzado por complacer al presidente, en el peor. Esto significa que Bardem ha destacado aún más, convirtiendo el activismo en un pilar fundamental de su imagen pública", relatan.

Preguntado sobre qué le ha motivado a alzar la voz, su respuesta es para enmarcar: "¿Cómo no lo haría? Tengo derecho a denunciar lo que considero incorrecto". Sobre si ya ha notado alguna repercusión, Bardem reconoce que ha oído que le iban a llamar para un proyecto y que finalmente no lo hicieron, o que una marca se echó para atrás cuando iba a pedirle que hiciera una campaña. Y le da igual: "No pasa nada, vivo en España, los estudios estadounidenses no son el único lugar".

"Penélope es un ser humano increíble, hermosa y buena"

Bardem también reflexiona sobre Penélope Cruz, sincerándose: "Es una mujer con la que me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de estar al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la vida. Es importante respetar y apoyar a tu pareja, pero también admirarla por lo que es, por lo que hace".

Y remata: "Penélope es un ser humano increíble, hermosa y buena. La forma en que se relaciona con su familia, con sus amigos, con nuestros hijos, conmigo, consigo misma. Han pasado muchos años y no he visto ni rastro de malicia en ella".