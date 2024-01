Jennifer Lopez publica el primer sencillo de su próximo disco: el papel de Ben Affleck en el proyecto

Jennifer Lopez ya ha publicado el primer sencillo de su próximo proyecto: Can't Get Enough. En el videoclip, la cantante neoyorquina se ha disfrazado de novia en lo que muchos creen que es una referencia a sus últimos matrimonios. Y, para su ejecución, ha contado con la ayuda de su actual marido, Ben Affleck.

Así lo ha contado la propia artista, en declaraciones recogidas por la revista People. "No es que [Affleck] haya hecho alguna vez vídeos ni nada por el estilo, pero simplemente confío en su opinión y sus ideas", ha apuntado. Y ha proseguido: "Nadie conoce mi historia ni a mí más que él. Realmente siento que él me entiende y me entiende, obviamente".

En el videoclip, JLo se ha vestido con tres trajes de novia diferentes, de ahí que algunos apunten a esa posible referencia a sus matrimonios con Marc Anthony, Ojani Noa y Chris Judd.

La conocida como Diva del Bronx ha compartido de esta manera uno de los temas que compondrán su próximo álbum: This is Me... Now, que saldrá el próximo 16 de febrero.

Este es una continuación del que sacó en 2002, This is Me... Then, y que vendrá acompañado de un proyecto audiovisual, This is Me... Now: A Love Story, que han coescrito Ben Affleck y Matt Walton. El filme se estrenará en Prime Video el próximo 16 de febrero y ha estado dirigido por Dave Meyers.

Con este nuevo proyecto, la artista ha apuntado a sus fans que han sido testigos de su "viaje" y lo que busca decirles con este nuevo álbum "es que el amor verdadero existe", ha precisado.