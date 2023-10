Josie reaparece tras meses alejado de la tele por una enfermedad que casi le cuesta la vida

Josie en el photocall de 'Tu Cara me Suena'.

Aún queda mucho, pero Cristina Pedroche ya ha empezado a hablar y preparar su vestido para la noche más especial del año, la de las Campanadas, que este año presentará por décima vez consecutiva. Y junto a ella, para hablar del estilismo con el que la presentadora aparecerá en la Puerta del Sol , estuvo el pasado viernes en el programa Zapeando su persona de máxima confianza esa noche, Josie.

El diseñador y estilista eligió el espacio de su gran amiga para reaparecer después de unos meses retirado de los focos. Y ahora se conoce el motivo de esta ausencia.

Josie fue uno de los concursantes de la última edición del talent show Tu cara me suena, donde se dejó la piel por sacar adelante sus imitaciones con la mayor dignidad posible, pero acabó "liquidado" por el esfuerzo, explicaba el diseñador. "Y nada, me fui a una clínica y me ha resucitado", añadía al tiempo que aseguraba que en estos meses había engordado 11 kilos.

El estilista de Pedroche confirmaba que casi le cuesta la vida terminar el programa y que terminó siendo diagnosticado de una insuficiencia suprarrenal de la que se estaba recuperando.

Según la publicación Redacción Médica, una insuficiencia suprarrenal es una reducción en la fabricación y liberación de hormonas suprarrenales. Estas son el cortisol, necesario para metabolizar los azúcares, las grasas y las proteínas, para el equilibrio entre el agua y los electrolitos, y para la función defensiva; y la aldosterona, encargada de mantener la presión arterial y la cantidad estable de sodio y potasio.

Cansancio, falta de energía, falta de apetito, pérdida de peso, anemia, dolores musculares, nauseas y vómitos, tensión arterial baja... son algunos de los síntomas de esta patología de la que es posible la recuperación total con un tratamiento puesto por el endocrino.