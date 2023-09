Cristina Pedroche pone fecha a su nueva maternidad

Cristina Pedroche ha vuelto a Zapeando después de su baja por maternidad. La comunicadora fue madre por primera vez el pasado mes de julio y, unos meses después, ha retomado su actividad profesional. En su primer programa de la temporada, los colaboradores y el presentador, Dani Mateo, han charlado acerca de su maternidad y sobre si plantea tener otro bebé.

"Lo primero que te quiero decir es traidora", ha comenzado Mateo, en tono de broma. "Tú siempre habías pertenecido a mi club: al de 'que tengan hijos otros, que ya hay muchos". "Yo decía que no sabía si iba a tener o no", ha contestado la de Vallecas.

En este sentido, ha apuntado que su pequeña "no fue un percance, fue superquerida mi hija". "Y, ahora que ya sabes lo que es", ha empezado a preguntar Mateo; pero Pedroche se ha adelantado y, antes de que pudiera terminar de formular la pregunta le ha respondido. "Ahora, quiero ocho", ha dicho.

"Ese es mi problema", ha reconocido la colaboradora. "Me gusta el yoga, me hago profesora de yoga; me gusta el ejercicio físico, me hago profesora de musculación y fitness; ahora, me gusta ser madre, pues quiero ocho".

"Ocho, a lo mejor, no", ha proseguido. "Pero yo creo que una hermanita me gustaría", aseguraba.

Entonces, la mesa ha lanzado algunas preguntas, como si le gustaría que todo fueran niñas o si no le va a dar tiempo para que la recién nacida sea hija única. Pedroche ha señalado que le "encantaría todo niñas" y que esperará "un año o dos" para buscar al siguiente.