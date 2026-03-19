La dura crítica de 'The Guardian' a Juan Carlos I: "La turbia historia de España lo persigue"

El rey emérito no sólo da que hablar en España, en el resto del mundo también están pendientes de su situación. El diario británico 'The Guardian' le ha dedicado un artículo bastante crítico este jueves, comentando la posibilidad de que regrese del exilio.

Juan Carlos I se encuentra actualmente en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde reside desde agosto de 2020. Su avanzada edad (88 años) y el conflicto bélico en Oriente Medio han incrementado los rumores de su vuelta a España.

'The Guardian' ha hecho un repaso de su trayectoria como jefe de estado, poniendo especial énfasis en los escándalos que han salpicado su reinado. El viaje a Botsuana para cazar elefantes o la condena a Iñaki Urdangarín por malversación de fondos y evasión fiscal son algunos de los episodios que subraya el artículo. El medio británico también resalta que el monarca "fue elegido personalmente por Franco para ser su sucesor".

Teniendo en cuenta todos estos detalles, 'The Guardian' considera que al rey emérito "la turbia historia de España aún lo persigue", lo que supone un inconveniente para su regreso del exilio.

El papel de Juan Carlos I en el 23F

Otro de los aspectos en los que se centra el periódico británico es el 23F. El intento de golpe de estado terminó cuando Juan Carlos I defendió a la democracia y ordenó a los militares que se detuvieran, creando así una valoración positiva entorno a su figura.

El reportaje es critico con la reciente desclasificación de documentos del 23F. Considera que no se ha dado acceso a todos los archivos relacionados con el mandato de Juan Carlos I, y que por lo tanto no se puede juzgar su papel con neutralidad. "España necesita urgentemente una nueva ley de secretos oficiales", señala.

Ingresos y el pago de impuestos

Una de las polémicas que ha afectado en los últimos años al rey emérito es la procedencia de sus ingresos y el pago de impuestos.

'El País' publicó en 2024 que Juan Carlos I recibió 10 millones de dólares de Arabia Saudí por su coronación y que los ingresó en un banco suizo, sin llegar a declararlos a Hacienda.

En 2008 también recibió 100 millones de parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, una cantidad de la que tampoco tiene constancia la Agencia Tributaria.

"Si desea regresar, deberá pagar impuestos como cualquier otro ciudadano, incluso con los regalos", expone 'The Guardian'.

No es el primer medio internacional que se hace eco de la situación del emérito. El pasado mes de febrero, la 'BBC' publicó un artículo que analizaba su posible retorno. Esta decisión "presentaría desafíos logísticos, como dónde viviría, sus arreglos financieros y su relación con la reina Sofía", según la televisión pública de Reino Unido.