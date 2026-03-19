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La dura crítica de 'The Guardian' a Juan Carlos I: "La turbia historia de España lo persigue"
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La dura crítica de 'The Guardian' a Juan Carlos I: "La turbia historia de España lo persigue"

'The Guardian' ha publicado una dura crítica al rey emérito. Aprovechando las noticias de que quiere regresar del exilio, el periódico británico hace un repaso de su trayectoria

Enrique Fernández
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Juan Carlos I, rey emérito
'The Guardian' ha sido especialmente crítico con Juan Carlos IGETTY IMAGES

El rey emérito no sólo da que hablar en España, en el resto del mundo también están pendientes de su situación. El diario británico 'The Guardian' le ha dedicado un artículo bastante crítico este jueves, comentando la posibilidad de que regrese del exilio.

Juan Carlos I se encuentra actualmente en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde reside desde agosto de 2020. Su avanzada edad (88 años) y el conflicto bélico en Oriente Medio han incrementado los rumores de su vuelta a España.

'The Guardian' ha hecho un repaso de su trayectoria como jefe de estado, poniendo especial énfasis en los escándalos que han salpicado su reinado. El viaje a Botsuana para cazar elefantes o la condena a Iñaki Urdangarín por malversación de fondos y evasión fiscal son algunos de los episodios que subraya el artículo. El medio británico también resalta que el monarca "fue elegido personalmente por Franco para ser su sucesor".

Teniendo en cuenta todos estos detalles, 'The Guardian' considera que al rey emérito "la turbia historia de España aún lo persigue", lo que supone un inconveniente para su regreso del exilio. 

El papel de Juan Carlos I en el 23F

Otro de los aspectos en los que se centra el periódico británico es el 23F. El intento de golpe de estado terminó cuando Juan Carlos I defendió a la democracia y ordenó a los militares que se detuvieran, creando así una valoración positiva entorno a su figura.

El reportaje es critico con la reciente desclasificación de documentos del 23F. Considera que no se ha dado acceso a todos los archivos relacionados con el mandato de Juan Carlos I, y que por lo tanto no se puede juzgar su papel con neutralidad. "España necesita urgentemente una nueva ley de secretos oficiales", señala.

Ingresos y el pago de impuestos

Una de las polémicas que ha afectado en los últimos años al rey emérito es la procedencia de sus ingresos y el pago de impuestos.

'El País' publicó en 2024 que Juan Carlos I recibió 10 millones de dólares de Arabia Saudí por su coronación y que los ingresó en un banco suizo, sin llegar a declararlos a Hacienda.

En 2008 también recibió 100 millones de parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, una cantidad de la que tampoco tiene constancia la Agencia Tributaria.

"Si desea regresar, deberá pagar impuestos como cualquier otro ciudadano, incluso con los regalos", expone 'The Guardian'.

No es el primer medio internacional que se hace eco de la situación del emérito. El pasado mes de febrero, la 'BBC' publicó un artículo que analizaba su posible retorno. Esta decisión "presentaría desafíos logísticos, como dónde viviría, sus arreglos financieros y su relación con la reina Sofía", según la televisión pública de Reino Unido.

Enrique Fernández
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Soy redactor del HuffPost España y mi objetivo es contar de manera precisa al lector los temas que más le pueden interesar en el día a día.

 

Sobre qué temas escribo

Mi trabajo no se enfoca en una sola temática, sino que exploro diferentes ramas: política, sociedad, economía, curiosidades... Cualquier asunto que sea importante para el lector y que despierte su curiosidad. Trato de mantener un enfoque directo, dando mucho peso al contexto y aportando todos los detalles para que la información sea certera.

  

Mi trayectoria

Nací en Málaga en 1992 y me marché a Madrid en 2010 para estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Hice las prácticas en El Mundo y posteriormente formé parte del equipo de Business Insider España. Allí publiqué artículos sobre pensiones, impuestos, trabajo, empresas y política.

 

La literatura y el teatro son mis grandes pasiones. Dedico mi tiempo libre a leer y a actuar en una compañía que me ha dado grandes alegrías. 

 

 

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