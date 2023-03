Julio Iglesias defiende a Isabel Preysler: "Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño"

El temporal generado tras la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha traído consigo las declaraciones de las personas más inesperadas. El cantante Julio Iglesias, expareja de la socialité, ha concedido una entrevista este miércoles a la revista ¡Hola! en la que ha defendido a Preysler ante los recientes rumores.

Tras varios meses desaparecido en los que se ha especulado con su salud, el cantante ha reaparecido en esta conversación telefónica desde Miami con la revista del corazón asegurando que está "perfectamente bien" y "mucho mejor" de lo que dicen de él.

"Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella", ha empezado diciendo. "Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir", ha añadido el cantante de temas como Hey.

Además de mandarle su apoyo a Isabel Preysler, también ha dado su opinión en ¡Hola! sobre el comportamiento de Mario Vargas Llosa tras la ruptura. "Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad", ha recalcado.

"Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”, ha zanjado.

En la entrevista con ¡Hola!, Iglesias se deshace en halagos hacia su exmujer, definiéndola como una "madre ejemplar", "mujer de diez" y "maestra de la vida". "Es totalmente injusto lo que le está pasando desde hace unos meses. Son represalias contra el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño y hoy no iba a ser menos, solo que lo hago públicamente", ha recalcado.

Más allá de los rumores sobre la relación de Preysler con Vargas Llosa, Iglesias —con quien Preysler tiene en común a sus hijos Chabeli, Julio y Enrique— también ha hablado de la entrevista póstuma a Laura Boyer, fallecida el pasado 24 de febrero a los 57 años, que publicó la revista Semana en la que decía que la socialité le había alejado de su padre. "Al principio Isabel Preysler era mi enemiga. Cuando murió mi padre pasé a odiarla", declaró dos semanas antes de su fallecimiento.

"Es tan injusto porque deja a Isabel indefensa. No puedes defenderte ni responder a alguien que ya no está. Ahora todo se convierte en una mera especulación", ha sentenciado, además ha recordado que no tenía relación con su hermana Ana, fruto de la relación de Miguel Boyer con Isabel Preysler. "No se debería entrar en estas cosas porque es injusto sacar conclusiones y más de esta forma, con la otra persona fallecida", ha sentenciado.

