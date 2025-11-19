Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Kate Middleton recibe una disculpa pública de BBC por un error que casi todos cometemos y que algunos no consienten
La cadena pública británica tuvo que pedir perdón por la polémica generada en la retransmisión de los actos por el Día del Recuerdo.

Kate Middleton en la celebración del Día del Armisticio 2025
Kate Middleton en la celebración del Día del Armisticio 2025.Getty Images

La BBC ha tenido sus más y sus menos con la casa real británica, como cuando el documental The Princes and the Press provocó el enfado de la dinastía Windsor. Quitando eso, la relación suele ser buena y colaborativa, lo que suele ser habitual entre una casa real y una cadena pública.

Sin embargo, BBC se ha visto obligada a emitir una disculpa en forma de comunicado por lo sucedido durante la retransmisión en directo de los actos por el Día del Recuerdo, cuando en un momento de la misma se refirieron a la princesa de Gales como Kate Middleton.

Kate Middleton en los actos del Día del Recuerdo en el Cenotafio de Whitehall en Londres
  Kate Middleton en los actos del Día del Recuerdo en el Cenotafio de Whitehall en Londres.WireImage

"Durante nuestra cobertura de los actos conmemorativos del Día del Armisticio, nos referimos erróneamente a Catherine, Princesa de Gales, como Kate Middleton. Estos errores ocurrieron durante horas de transmisión en directo, por lo que pedimos disculpas. En el resto de nuestra cobertura del Día del Armisticio, nos referimos a Catherine por su título correcto", expresó la cadena, que rectificó no por indicación de Kensington Palace, sino por las quejas de espectadores descontentos por la equivocación.

La polémica llegó incluso a la clase política. Jim Shannon, diputado del Partido Unionista de Irlanda del Norte, recordó en X a BBC que Kate Middleton no existe desde 2011, sino que es Catherine, Princesa de Gales. Así que ante la bola de nieve generada, la cadena optó por expresar su pesar por lo sucedido.

  Kate Middleton en la cena de gala por la visita de Estado de los Trump a Reino Unido.Aaron Chown

Es cierto que a Kate Middleton no le hace mucha gracia que se refieran a ella con su nombre de soltera, pero en realidad lo habitual es llamarle así, tanto en Reino Unido como en el extranjero. Incluso la prensa británica usa Kate Middleton para sus titulares, aunque también Princess Kate o Princess Catherine, pero en menor medida. Por otro lado hay quien sí opta por Princess of Wales, que es como se debe llamar a la esposa del heredero al trono británico.

Con la esperanza de ser llamada la reina Catherine

Todo viene de cuando se supo su relación con el príncipe Guillermo allá por 2004. Catherine Elizabeth Middleton era conocida como Kate Middleton. Con la explosión de internet y los motores de búsqueda todo era Kate Middleton y así se quedó. El 29 de abril de 2011 se despertó como Catherine Elizabeth Middleton y se acostó como Su Alteza Real la duquesa de Cambridge tras haberse casado con el príncipe Guillermo, que recibió de Isabel II los títulos de duque de Cambridge, conde de Strathearn y barón Carrickfergus, pero a casi nadie ha parecido importarle y oficiosamente ha seguido siendo Kate Middleton.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton saliendo de la Abadía de Westminster como marido y mujer el día de su boda
  El príncipe Guillermo y Kate Middleton saliendo de la Abadía de Westminster como marido y mujer el día de su boda el 29 de abril de 2011.Chris Jackson

El haber pasado tanto tiempo siendo conocida como Kate Middleton y haber entrado a la familia real británica como duquesa y no como princesa no ayudó a que se cambiara la forma con la que era denominada. Ya casi nadie dice Letizia Ortiz, Máxima Zorreguieta o Mary Donaldson, pero todo el mundo hace referencia a Kate Middleton o Meghan Markle. La excepción puede ser la tía política de ambas, a la que no se conoce con su nombre de pila, pero tampoco con su título completo, sino con una mezcla de ambos, es decir, Sophie de Edimburgo.

Es posible por tanto que de haber sido princesa de Gales desde su matrimonio, o princesa a secas, es más probable que no sonara raro decir la princesa Catherine, que no Catalina, porque antes se españolizaban los nombres de la realeza, pero ya hace tiempo que parece que ha dejado de hacerse.

  Camilla Parker y Kate MiddletonNEIL HALLEFE

Sin embargo, Kate es princesa desde septiembre de 2022, así que la fuerza de la costumbre hace que casi todo el mundo le siga llamando por un nombre que ni siquiera es el suyo. De todos modos, tampoco es Catherine, Princess of Wales. Así sería si se hubiera divorciado, como Diana, Princess of Wales. Lo correcto es llamar a la esposa del príncipe Guillermo Su Alteza Real la princesa de Gales, o para abreviar solo la princesa de Gales.

De todos modos quizá cuando sea reina se acabe Kate Middleton y sea conocida como la reina Catherine. No hay que olvidar que pocos llamaban a Camilla la duquesa de Cornualles, sino Camilla Parker, su nombre de pila y el apellido de su exmarido. Una vez que Carlos III subió al trono y ella se convirtió en la reina consorte, es conocida como Su Majestad la reina, o más coloquialmente como la reina Camilla. Y así será seguramente para Catherine Elizabeth Middleton, o eso espera ella...

