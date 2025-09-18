El desplante de Donald Trump a la reina Camilla en su Visita de Estado a Reino Unido

Donald Trump ha disfrutado enormemente de su Visita de Estado a Reino Unido. Se trata de un hecho histórico, algo que parece repetirse mucho en los últimos años, pero que en este caso no es una exageración. El motivo es que es la primera vez en la que un presidente de Estados Unidos realiza dos visitas de Estado a Reino Unido, lo que tiene una sencilla explicación.

Trump realizó su primera visita de Estado al país europeo en 2019, durante su primer mandato y en los últimos años de reinado de Isabel II. 6 años más tarde, otra persona se sienta en el trono, Carlos III, por lo que Reino Unido cambió de jefe de Estado. Por su parte, en Estados Unidos continúa liderando la misma persona, pero con la diferencia de que su segundo mandato no ha sido seguido, como es lo habitual, sino que tras ser derrotado por Joe Biden, lo volvió a intentar y ganó a la sucesora demócrata, Kamala Harris.

Donald Trump y Carlos III en la cena de gala. GTRES

Así, con nuevo mandato y nuevo reinado, y con la necesidad de estrechar lazos a los dos lados del Atlántico, hubo invitación y Trump dijo sí. De sobra es conocida su fascinación por la monarquía británica, su respeto por Carlos III y la veneración que sentía por Isabel II, por lo que viajó encantado junto a Melania Trump, que parece más cómoda que nunca en su papel de primera dama en tierras británicas.

La casa real británica no escatimó en honores y atenciones hacia sus invitados, y para corresponder, él hizo lo mismo halagando a Carlos III, a la reina Camilla y al príncipe Guillermo, pero sobre todo a Kate Middleton. Nada más ver a la princesa de Gales le soltó lo guapa que era, y por la noche, en la cena de Estado celebrado en honor a los Trump en el castillo de Windsor, expresó en su discurso que estaba encantado de "ver a Su Alteza Real la princesa Catherine, tan radiante, tan sana, tan hermosa. Es un gran honor".

¿Reina catherine o reina Camilla?

Pero hubo más, y seguramente esto no gustó a Camilla, que en la ceremonia de bienvenida tuvo un gesto un tanto extraño cuando la princesa de Gales se acercó a hablar con Camilla y Melania Trump y tras unos momentos, la reina le hizo saber que era mejor que se acercara al grupo de los hombres, donde estaba el príncipe Guillermo.

Esa noche, en los discursos, Donald Trump dedicó buenas palabras hacia Carlos y Camilla, pero sea porque tiene fascinación por Kate, porque la tenía al lado, o por haberse equivocado, hizo lo que no debía. “En nombre de Estados Unidos, un brindis por una de nuestras grandes amistades, por dos grandes países y por su majestad el rey Carlos III, un hombre muy, muy especial, y también una reina muy, muy especial. Muchas gracias”.

Sí, todo muy bien, pero cuando nombró al monarca le miró, y cuando habló de la reina, se giró hacia la princesa de Gales. Inmediatamente después se dio cuenta de su error y giró hacia la reina Camilla, a la que tenía enfrente. Desplante o error, pero nos dejó otro momentazo de la cena de gala.