Keira Knightley, sobre las provocaciones que vivió con los paparazzi: "Me decían 'zorra' y 'puta"

La odisea que viven muchos famosos con la prensa y los paparazzi es algo que cada vez se conoce más. Gracias a sus testimonios se conocen muchos casos de malas praxis y casos cercanos al acoso por parte de algunos fotógrafos y periodistas del corazón. Una de las últimas en hablar ha sido la actriz Keira Knightley, que ha concedido una entrevista con The Times con motivo del estreno de la película de Netflix, La mujer del camarote 10.

La intérprete vivió un auténtico infierno con los paparazzi especialmente en la década de los 2000, cuando protagonizó la saga de Piratas del Caribe o la cinta Quiero ser como Beckham.

"Recuerdo despertar un día y había 10 hombres afuera de mi puerta, y no se fueron durante unos cinco años", ha recordado sobre esta época en la que apenas tenía más de 20 años.

Al igual que le sucedió a otras muchas celebrities, esta situación acabó afectándole a su salud mental y los fotógrafos se aprovecharon de la situación para provocarla y hacer que perdiera los papeles. "Me volví loca con los paparazzi, pero logré ocultarlo. La mayoría de las veces gritaban 'puta' o 'zorra'. Sobre todo si estaba con alguien: un novio, mi hermano o mi padre. Buscaban provocar una reacción para poder demandar", ha explicado.

"Entonces empezaron los accidentes: obligaban a la gente a salir de la carretera y luego cobraban más por fotos de una actriz accidentada o lo que fuera", ha añadido la estrella de Hollywood.

Al igual que otras muchas actrices y rostros conocidos, empezó a jugar una estrategia al despiste como llevar siempre la misma ropa o detenerse cuando veía que la seguían. "Un día estuve parada cinco horas. 'Si sigues ahí, no me muevo", ha recordado. "No era una foto valiosa para ellos si siempre estaba con la misma ropa y parada. Solo se podía hacer una noticia diciendo 'lleva la misma ropa' y eso se termina volviendo aburrido", ha añadido Knightley, quien ha recordado que los paparazzi incluso alquilaron un apartamento frente al suyo.

Tras la fama adquirida, la actriz aseguró que no iba a realizar más franquicias como Piratas del Caribe, ya que llegó a un punto en el que tenía cierta manía persecutoria y entró en paranoia pensando que siempre la seguían. "Se me daba muy bien. Museos, trenes... Nadie espera verte ahí. Estaba muy desaliñada, algo que tampoco se esperaban. No haces contacto visual, vas un poco encorvada. Me escabullí", ha recordado sobre cómo logró superarlo.