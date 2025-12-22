Doble capote de la UE a Ucrania: 2.300 millones de ayuda financiera y traslado de una central térmica desde Lituania

Un psicólogo de emergencia y un paramédico ayudan a un residente en el lugar de un ataque aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhia, el 19 de diciembre de 2025.

La Unión Europea (UE) ha concluido el desmantelamiento y traslado desde Lituania a Ucrania de una central de energía térmica, según ha anunciado la Comisión Europea el mismo día en que desembolsa un total de 2.300 millones de euros a Kiev, como parte del mecanismo de apoyo financiero para la recuperación que la Unión condiciona a la consecución de reformas y que busca también acompañar los esfuerzos del país hacia la adhesión al club comunitario.

Con este sexto tramo de ayuda macrofinanciera, la UE ha desembolsado ya 26.800 millones de euros en el marco del Plan Ucrania desde marzo de 2024, lo que corresponde a casi el 70% de los fondos disponibles en el marco del primer pilar del Mecanismo para Ucrania.

Según indica Bruselas, el desembolso responde a la "exitosa implementación de reformas" en áreas consideradas de importancia estratégica, como son la gestión de las finanzas públicas, el fortalecimiento del sistema judicial, la estabilidad de los mercados financieros, la descentralización y el refuerzo de la política regional, del sector agroalimentario y la gestión de materias primas.

"Ucrania está implementando reformas reales a un ritmo notable a pesar de la agresión de Rusia", ha destacado la comisaria de Ampliación, Marta Kos, en un comunicado con el que ha puesto en valor cómo la UE "impulsa reformas que acercan a Ucrania a la UE, a la vez que apoyan necesidades críticas, como la seguridad energética invernal".

Apoyo energético

En este contexto, además, el Ejecutivo comunitario ha informado de que ha concluido con éxito el desmantelamiento y traslado de una central térmica completa desde Lituania hasta Ucrania, en lo que supone la "mayor operación logística coordinada" hasta la fecha y que permitirá restablecer la capacidad energética crítica y reforzar directamente la red nacional de Ucrania tras los continuos ataques rusos a su infraestructura.

"Agradezco a Lituania, Polonia, Rumanía y a todos los socios que garantizaron el éxito de esta colosal operación. Es una contundente demostración del compromiso inquebrantable de la UE con la resiliencia de Ucrania, contribuyendo a garantizar la luz y la calefacción a un millón de personas que se enfrentan a su cuarto invierno de guerra de agresión rusa", ha declarado en un comunicado la comisaria de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib.

Según ha informado Bruselas, el equipo trasladado tiene capacidad para suministrar energía a aproximadamente un millón de ucranianos y se suma a otras medidas para cubrir las necesidades energéticas de un total de nueve millones de ciudadanos, incluido el envío de 9.500 generadores de energía y 7.200 transformadores a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.