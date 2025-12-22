Ana Peleteiro muestra el casi Gordo que le ha tocado: "¿Cómo puede ser que estuviéramos tan cerca de ser millonarios?"

La atleta española Ana Peleteiro, medallista en los Juegos Olímpicos de bronce de Tokio, ha compartido en sus redes sociales lo que le ha pasado con el sorteo de la Lotería de Navidad, que como cada año ha tenido este lunes pendiente a toda España de los números que iban cantando los niños de San Ildefonso.

La deportista gallega, fundadora de la cafetería Área Café en Ribeira, ha contado que ha estado cerca y lejos del Gordo de la Lotería, que ha sido el 79432. En concreto, ella ha vendido un número en el que se le ha cambiado el nueve por el cuatro.

"El número de la lotería de Área Café es el 74932 y el Gordo es 79432", ha afirmado Peleteiro en un vídeo publicado en sus historias de Instagram. La atleta, que aparece junto a su marido, Benjamin Compaoré, se ha reído, mientras el que también es su entrenador decía que es "hay que trabajar más ahora".

"Es una putada. ¿Cómo puede ser que estuviéramos tan cerca de ser millonarios y que no nos toque?", se ha preguntado la deportista, que también es medallista mundial y europea.

Sin embargo, ha contado que tienen tres décimos y que son casi 400 euros. "No está mal", ha afirmado. En otra publicación ha apuntado que se queda con "ser afortunada en el amor".

4 millones con el 79432

Aunque no le ha tocado a Peleteiro, el esperado Gordo de la Navidad ha vuelto a repartir este lunes felicidad y alegría a los poseedores del décimo de lotería más deseado. El número 79432 ha sido cantado por las niñas de San Ildefonso Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco a las 10.44 en el tercer alambre de la cuarta tabla, provocando el aplauso y los gritos de los presentes en la sala.

El Gordo ha caído íntegramente en las provincias de León y Madrid. En la primera, 16 series de este número han sido vendidas en la administración de Ricardo Ortiz, 8, en La Elipa. En León, mientras, la suerte ha ido a parar a los municipios de La Bañeza (117 series), La Pola de Gordón (15 series, que se han repartido el municipio cercano de Villamanín) y Villablino (50 series).