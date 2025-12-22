Feijóo proclama una "victoria incontestable" del PP en Extremadura y advierte del "dominó electoral" que se viene

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este lunes tras finalizar el último comité nacional de la formación del año. Un curso que ha calificado como "muy complejo para España", marcado —según ha dicho— por "demasiados episodios impropios" y por una política que "se ha alejado de la gente". En este contexto, ha celebrado lo que ha definido como una "gran victoria" del PP en Extremadura, un resultado que considera simbólico del rumbo que está tomando el país.

Feijóo ha comenzado su intervención felicitando "al entrañable pueblo de Extremadura" y a María Guardiola por su "empuje", destacando que el triunfo popular es "incontestable" y que, por primera vez, el PP ha logrado sumar más que toda la izquierda en la comunidad autónoma. "Hemos sacado 17 puntos y medio al PSOE y 11 escaños. Los extremeños han contestado que quieren gobierno", ha subrayado, insistiendo en la necesidad de "separarse del sinsentido que es hoy la política española".

A partir de este resultado, el presidente del PP ha articulado cinco reflexiones. En primer lugar, ha sostenido que la ciudadanía ha dejado claro que "quiere al PP para gobernar". Frente a quienes —ha dicho— buscaban frenar a su partido, "la gente ha dicho 'basta' a una política que no sirve para nada y ha votado gobierno del PP".

En segundo lugar, ha rechazado que el crecimiento de Vox se haya producido a costa del PP y responsabiliza al PSOE de haber alimentado este escenario. "Espero que asuman el fracaso de su relato; han conseguido que aumente Vox y el PP", ha dicho.

En su tercera reflexión, Feijóo ha apelado directamente a la formación de extrema derecha para que "comprenda lo que quiere la ciudadanía española" y ha dejado claro que, a su entender, "el adversario no es el PP, sino el Gobierno que ha hecho de la corrupción su sistema político".

El líder popular ha sido especialmente crítico con el PSOE en su cuarto punto, tras asegurar que "el declive del socialismo no ha hecho más que empezar”. Ha atribuido la derrota en Extremadura a una decisión directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber elegido al candidato socialista "de su perfil", y apuesta a que "pasará lo mismo en el resto de comunidades". "La mentira, la corrupción y el machismo no rentan a los españoles", ha afirmado el líder de la oposición añadiendo que "la mejor portavoz de este Gobierno es la ministra que dio los avales a Ábalos".

Por último, Feijóo ha proclamado que Andalucía y Extremadura son ya "bastiones del PP" y acusa al PSOE de haber abandonado la centralidad política, un espacio que —según ha dicho— "sólo ocupa hoy el Partido Popular". En este sentido, ha asegurado que el camino no ha terminado y que culminará "con el cambio de Gobierno en España". Sobre los socios del Ejecutivo, ha advertido: "Caerán con Sánchez; ellos sabrán dónde quieren estar". También ha rechazado lo que ha llamado el "topicazo de la derecha y la extrema derecha", afirmando que "ya no cuela" y recordando que "hasta el 60% de los extremeños han elegido opciones de derechas".

Feijóo ha cerrado su intervención apelando a "una cuestión de principios y de decencia" y asegurando que "una mayoría de españoles quiere pasar página". “España necesita un tiempo nuevo, un efecto dominó que no va a parar”, ha dicho.

En contraste con el balance del año realizado por Pedro Sánchez, el líder del PP ha criticado que el presidente haya presentado el abono de transporte como solución a "los errores de su gestión". “Está fuera de la realidad”, ha dicho. "Entre mordida y mordida la gente no llega a fin de mes; entre impuesto e impuesto no pueden sacar adelante sus negocios ni acceder a una vivienda. Esta es la España de la que hay que encargarse", ha concluido.