Lista completa de todos los premios de la Lotería de Navidad 2025

Ya está la suerte repartida. Los 2.772 millones de euros en premios entre los 198 millones de décimos emitidos ya tienen agraciados en esta Lotería de Navidad 2025 de este 22 de diciembre. La alegría es manifiesta en Madrid, La Bañeza (León), La Pola de Gordón (León), Villablino (León), agraciados con ese Gordo tan ansiado, además de otros muchos puntos de la geografía española a donde se han marchado los grandes premios de este sorteo tan especial.

Lista completa de los premios de la Lotería de Navidad 2025

El Gordo (79.432): dotado con 4 millones de euros a la serie, 400.000 euros al décimo. Netos, los afortunados se llevan 328.000 euros si tienen un décimo agraciado.

dotado con 4 millones de euros a la serie, 400.000 euros al décimo. Netos, los afortunados se llevan 328.000 euros si tienen un décimo agraciado. Segundo premio (70.048): dotado 1.250.000 millones de euros a la serie, 125.000 euros al décimo. Netos, el ganador se lleva 108.000 euros de tener un décimo agraciado.

dotado 1.250.000 millones de euros a la serie, 125.000 euros al décimo. Netos, el ganador se lleva 108.000 euros de tener un décimo agraciado. Tercer premio (90.693): 500.000 euros a la serie, 50.000 euros al décimo. El ganador recibirá 48.000 euros, teniendo en cuenta lo que retiene Hacienda.

500.000 euros a la serie, 50.000 euros al décimo. El ganador recibirá 48.000 euros, teniendo en cuenta lo que retiene Hacienda. Dos cuartos premios(78.477 | 25.508) : agraciados cada uno de ellos con 20.000 euros al décimo o 1.000 euros por cada uno jugado.

: agraciados cada uno de ellos con 20.000 euros al décimo o 1.000 euros por cada uno jugado. Ocho quintos premios (23.112 | 60.649 | 77.715 | 25.412 | 61.366 | 94.273 | 41.716 | 18.669) : dotados con 60.000 euros a la serie, 6.000 euros por décimo y 300 euros por cada euro jugado.

: dotados con 60.000 euros a la serie, 6.000 euros por décimo y 300 euros por cada euro jugado. Números anterior y posterior al Gordo: (79.431 | 79.433): agraciados 2.000 euros al décimo o 100 euros por cada euro jugado.

agraciados 2.000 euros al décimo o 100 euros por cada euro jugado. Números anterior y posterior al segundo premio (70.047 | 70.049) : agraciados con 1.250 euros al décimo o 62,50 euros por cada euro jugado.

: agraciados con 1.250 euros al décimo o 62,50 euros por cada euro jugado. Números anterior y posterior al tercer premio (90.692 | 90.694) : agraciados con 960 euros al décimo o 48 euros por cada euro jugado.

: agraciados con 960 euros al décimo o 48 euros por cada euro jugado. Dos, tres y cuatro últimas cifras iguales que el Gordo ( ---32 | --432 | -9432 ) : agraciados con 100 euros al décimo además de los 20 euros del reintegro.

: agraciados con 100 euros al décimo además de los 20 euros del reintegro. Dos últimas cifras del Segundo Premio (---48) : 100 euros al décimo

: 100 euros al décimo Dos últimas cifras del Tercer Premio (---93) : 100 euros al décimo

: 100 euros al décimo Tres últimas cifras iguales al Segundo premio (--048) : 100 euros al décimo

: 100 euros al décimo Tres últimas cifras iguales al Tercer premio (--693) : 100 euros al décimo

: 100 euros al décimo Última cifra de El Gordo (reintegro) (2) : 20 euros al décimo, con lo que recuperas lo invertido.

Hasta cuándo puedes cobrar un décimo premiado de la Lotería de Navidad

El plazo para cobrar un décimo premiado con la Lotería de Navidad es de 3 meses a contar a partir de mañana. Por lo tanto, la fecha límite es el 23 de marzo de 2026. Recordamos que si el premio es inferior a 2.000 euros, puedes acudir a cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado a reclamar el dinero ganado, mientras que si es superior deberás ir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado): BBVA y Caixabank.

Hacienda y la Lotería de Navidad 2025

De los premios, algunos se cobrarán íntegros mientras que otros no, todo depende de la cuantía ganado. Y es que, tal y como marca la ley, Hacienda aplica un 20% de impuesto a los premios que superen la cantidad de 40.000 euros. En otras palabras, esos 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que al montante ganado restante se le aplica este porcentaje en concepto de impuesto.