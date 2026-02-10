Kendall Jenner, ex de Bad Bunny, estuvo en la Super Bowl, pero también estuvo su otra ¿ex? Gabriela Berlingeri

Aún no nos hemos recuperado del huracán que ha supuso la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl en todo el mundo. Sus canciones, la escenografía, los mensajes que mandó, sus gestos reivindicativos... El puertorriqueño ha hecho historia en el mayor escenario musical del mundo.

Sabemos que en ese momento crucial de su carrera, Benito Antonio Martínez Ocasio estuvo acompañado de su familia y amigos más cercanos, porque él mismo así lo confirmó en la rueda de prensa que dio días antes. Pero también sabemos que entre el público estaba una de las mujeres que forman parte de su pasado amoroso: la cuarta de las hermanas Kardashian, Kendall Jenner.

Kendall Jenner y Bad Bunny en la fiesta posterior a la Gala MET de 2023. Getty Images

La modelo, que estuvo unida sentimentalmente al cantante durante un año en 2023, compartió palco en el estadio Levi's de Santa Clara (California) con sus amigos, Hailey Bieber y Justin Bieber, y con su hermana Kim Kardashian, que acudió a la cita con su nuevo novio, el piloto Lewis Hamilton. Y aunque su relación se rompiera, Kendall parece seguir disfrutando mucho de la música del que fuera su pareja, a juzgar por los vídeos que circulan por redes sociales.

Gabriella Berlingeri, ¿ya no es ex?

Pero antes de que la pequeña de las Kardashian conquistase su corazón, Bad Bunny tuvo una larga y estable relación con Gabriella Berlingeri, una modelo y empresaria puertorriqueña a quien conoció en 2017 y con quien rompió en 2022. A pesar de la ruptura, Gabriella siempre ha estado ahí para los fans del boricua.

Bad Bunny y Gabriela en los Billboard de la Musica Latina 2021. Telemundo

Los rumores sobre una posible reconciliación entre ellos se acrecentaron cuando el artista presentó la portada de su exitoso disco Debí tirar más fotos, en el que aparecen las dos sillas blancas que dieron la vuelta al mundo porque el Conejo Malo compartió hace tiempo fotos con ella en las que estaban sentados en sillas parecidas. Además, en el short film con el que presentó el álbum aparecía una foto de ella vestida de novia, con el mismo vestido que luce en el vídeoclip de Titi me preguntó del que fue protagonista.

Desde el domingo, esas especulaciones han cobrado aún más fuerza al ver a Gabriella viendo el espectáculo de la Super Bowl en el estadio y acompañando al cantante después. Además, también parece que estuvo presente en la gala de los Grammy de la que Bad Bunny salió con tres gramófonos, entre ellos el de Álbum del año.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado esa reconciliación aunque hay fans que hablan hasta de compromiso entre ellos.