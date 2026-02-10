La Policía registra la planta de Sidenor por la venta de acero a Israel: qué se sabe de la investigación de la Audiencia Nacional

La Policía Nacional ha llevado a cabo un registro en la planta de Sidenor en Basauri (Vizcaya) este martes. La intervención ha tenido lugar por orden de la Audiencia Nacional, que investiga a la empresa vasca por sus vínculos con Israel y sus ventas de acero para la industria armamentística israelí, si bien se encuentra bajo secreto de sumario.

Fuentes de la empresa matizan a Europa Press que la intervención no es un registro como tal, sino que los agentes se han personado para requerir información específica de los contratos de la compañía. A esto, los responsables de la entidad habrían colaborado para trasladarles "con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen" los miembros de la Policía Nacional.

El registro llega tres meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogase al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

La causa abierta por dos posibles delitos

La Audiencia Nacional investiga si el presidente y los directivos de Sidenor incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero, presuntamente sin autorización, a la armamentística israelí.

En su declaración ante la Audencia Nacional, Jainaga aseguró haber acreditado que Sidenor no había cometido "irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel", ya que el acero comercializado no figuraba "entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración" y que los negocios fueron previos al embargo de armas a Israel establecido por el Gobierno en septiembre.

Las pesquisas judiciales plantean que las operaciones se habrían hecho presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento", como recoge EFE.

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

Sidenor, acrónonimo de Siderúrgicas del Norte, es una empresa especializada en la producción de aceros largos, ámbito en el que está considerada como la referencia europea. Fundada en 1990 como empresa pública tras la fusión de varias compañías, se convirtió en privada ya en 1995.