Críticas a Mariló Montero por cómo se refiere a las ETS: "No me vais a enseñar cómo se contagian"
Críticas a Mariló Montero por cómo se refiere a las ETS: "No me vais a enseñar cómo se contagian"

La periodista se lía con las siglas.

Daniel Pueblas Lara
Mariló Montero, en la pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2024 el 16 de febrero.
Mariló Montero, en la pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2024 el 16 de febrero.GTRES

La periodista y presentadora Mariló Montero ha estado este martes en Espejo Público, donde ha vuelto a debatir con el influencer Trakatrá. Días antes habían debatido sobre la práctica de sexo al aire libre.

Entonces, la colaboradora del programa de Antena 3 dijo que era "peligroso" que dejasen preservativos o toallitas usadas porque alguien podía contraer una enfermedad de transmisión sexual.

Sus palabras fueron muy criticadas por el influencer, con quien este martes se volvía a encontrar Mariló Montero, a la que ha intentado explicar cómo se producen los contagios de este tipo de enfermedades.

"Tú estás en la televisión y lo que dices tiene peso. No puedes soltar cualquier cosa en televisión. Decir que una ETS o una infección se puede contagiar por tocar un condón o una toallita, me pareció muy fuera de lugar", le ha reprochado Trakatrá.

Mariló Montero se ha defendido, acusando al programa de tergiversar sus declaraciones: "Hay una cosa muy importante en comunicación que es entender lo que dice el interlocutor que tienes enfrente. La interpretación que habéis hecho es una manipulación, para vosotros, viralizada, divertida, que podéis aprovechar".

"VHI, sida, VHS o lo que sea"

Pese a la insistencia de algunos miembros de Espejo Público, como Miquel Valls, Mariló Montero se ha mantenido en sus trece, asegurando que no le hacía "ninguna gracia" que un niño "coja un preservativo y se pueda contagiar cualquier cosa".

"Las enfermedades de transmisión sexual no se contagian por un preservativo que contenga semen", ha señalado Susanna Griso, que ha tratado de poner paz en el programa. 

"Sé perfectamente de lo que estoy hablando, tengo muy claras mis ideas y mis conocimientos y no me hace falta ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI, el sida, el VHS o lo que sea", ha dicho Mariló Montero.

La confusión de siglas ha provocado las risas del influencer Trakatrá. "Es que ella sola se lía. Tendrías que tener una clase práctica y teórica porque esto es muy fuerte. La viralización la creas tú", ha señalado. 

Daniel Pueblas Lara
