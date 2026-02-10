"Trump es una bola de demolición": un informe de expertos en geopolítica acusa a EEUU de destruir el orden mundial

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el lunes 2 de febrero de 2026.

La famosa canción de Miley Cyrus encaja perfectamente con Donald Trump. El sistema actual que ha sostenido a Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial está siendo erosionado desde dentro, y el principal responsable sería EEUU. Es la acusación central del Informe de Seguridad de Múnich. El diagnóstico no deja lugar a dudas: "Trump es una bola de demolición".

Es la conclusión del documento presentado a los pocos días del inicio de la conferencia anual —una de las citas más influyentes del calendario geopolítico—, que utiliza un tono más duro de lo habitual. Los expertos hablan abiertamente de una era de "política demoledora" que amenaza con desmantelar el orden internacional construido tras 1945.

Estados Unidos, de arquitecto a demoledor

La paradoja es una de los ejes del informe. Donald Trump, líder del país que más contribuyó a crear el sistema multilateral de posguerra, se le señala como el actor que más activamente lo está debilitando.

"Con Trump, Estados Unidos ha abandonado en gran medida el papel de líder del mundo libre", afirman los autores. Más de 80 años después del inicio de su construcción, el orden internacional liberal estaría ahora en proceso de destrucción, no por una potencia rival, sino por su principal garante histórico.

Europa, entre la alarma y la impotencia

El contexto explica la contundencia. Europa vive con creciente inquietud la agresión militar rusa, la fragilidad del apoyo estadounidense a Ucrania y la redefinición acelerada de la estrategia de seguridad de Washington.

A ello se suman episodios que, hasta hace poco, parecían impensables: desde la imposición de aranceles a aliados históricos hasta los comentarios de Trump sobre anexionar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

El informe recoge, negro sobre blanco, preocupaciones que muchos líderes europeos han expresado en privado, pero rara vez de forma tan explícita. El temor de fondo es claro: un mundo más inestable, menos predecible y regido por la ley del más fuerte.

Rechazo desde Washington

La respuesta oficial de EEUU no se hizo esperar. El embajador ante la OTAN, Matthew Whitaker, rechazó de plano el diagnóstico: "No veo un mundo en ruinas", afirmó durante un acto vinculado a la presentación del informe,. Según Whitaker, la administración Trump no pretende desmantelar la OTAN.

Su explicación fue casi pedagógica: comparó la relación transatlántica con la crianza de los hijos. "Cuando son pequeños dependen de ti, pero con el paso del tiempo esperas que consigan un trabajo", dijo, sugiriendo que Europa debe asumir más responsabilidades en su propia defensa.

Democracias en crisis y líderes disruptivos

Más allá de Trump, el informe traza un panorama más amplio. Incluye datos de encuestas que muestran un desencanto creciente en las democracias ricas, donde amplios sectores de la población han perdido la fe en la capacidad de las instituciones tradicionales para mejorar su futuro.

Ese caldo de cultivo, advierten los expertos, favorece el ascenso de líderes que cuestionan las reglas del sistema. El informe cita explícitamente al presidente argentino Javier Milei como otro beneficiario de esta tendencia, aunque subraya que el impacto global de Estados Unidos es incomparablemente mayor.

Las normas básicas en entredicho

Uno de los pasajes más duros del documento apunta a lo que considera violaciones de principios fundamentales del orden de posguerra. "Quizás lo más impactante", escriben los autores, es que EEUU bajo Trump ha ignorado normas básicas como la integridad territorial y la prohibición de amenazar o usar la fuerza contra otros Estados.

A ello se suman políticas comerciales agresivas, apoyo errático a Ucrania, y recortes drásticos de la ayuda internacional, decisiones que, en conjunto, dibujan un giro profundo respecto al consenso posterior a 1945.

Un mundo más inseguro y transaccional

La conclusión del informe es pesimista. Las políticas de "demolición" pueden conducir a un mundo menos seguro y menos próspero, donde la cooperación basada en principios sea sustituida por acuerdos puramente transaccionales, el interés privado prime sobre el público y las regiones quedan dominadas por hegemones locales en lugar de normas universales.

Ni Trump ni el vicepresidente J. D. Vance asistirán a la conferencia de este año, marcada por esta tensión creciente. Está previsto que el secretario de Estado Marco Rubio tome la palabra el sábado.