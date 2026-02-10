Lo que dice José Luis Rodríguez, 'El Puma', sobre lo que ha pasado con Julio Iglesias va a provocar algún que otro comentario

El cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como El Puma, ganador del Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy de 2019, se ha pronunciado sobre la polémica que ha rodeado a Julio Iglesias a inicios de año, en el que dos extrabajadoras de las mansiones de Punta Cana y Bahamas le denunciaron por presunto acoso sexual.

El caso se conoció gracias a un trabajo de investigación realizado por Eldiario.es y Univisión, en el que las dos denunciantes alzaron la voz. La ONG Women's Link y Amnistía Internacional presentaron una denuncia en la que describían hechos que supuestamente constituirían supuestos delitos de:

Trata de seres humanos.

Acoso y agresión sexual.

Un delito de lesiones.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la denuncia por falta de jurisdicción. Ha alegado la "falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados"

'El Puma', tajante sobre Julio Iglesias

'El Puma' ha dado su opinión al respecto en una entrevista con el medio Despierta América, en el que le ha defendido a capa y espada y le ha halagado por su perfil artístico y su trayectoria mundial en la música: "Julio Iglesias es único. Es el cantante de música popular más importante de toda España, de Europa y de América".

"Es un hombre de cinco continentes, es un hombre de seis idiomas, ninguno de estos jóvenes podrá hacer lo que hizo Julio Iglesias, NINGUNO de nosotros", ha rezado el venezolano.

Al cantante le "dolió" como si fuera a él mismo "que le hicieran eso (le denunciaran), pues es una persona que admira "muchísimo".

¿Por qué pasó la polémica? Así opina 'El Puma'

Para El Puma, la polémica en general fue "una cortina de humo de los políticos", pero no de cualquiera, sino de "algunos políticos de España". Por ello ha recordado que hay "un caso más importante, el del presidente de España, la esposa de él y del hermano, que están muy cuestionados".

"Es una cortina de humo realmente de la izquierda española, que trata de manchar el nombre de un tipo que lo que ha hecho en su vida es trabajar: el dinero de Julio Iglesias ha sido trabajando toda su vida", ha afirmado.

"Es un hombre que cuando yo pensaba venir, ya venía de regreso con los bolsillos llenos. Hacía dos o tres shows diarios, ¿cómo puede aguantar este tipo tres shows? Si yo no aguanto sino uno al día. Y ese era Julio Iglesias", ha rematado.