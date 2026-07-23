Kiko Rivera sufre un segundo ictus que le ha obligado a suspender la gira
Este "ha sido un poco más fuerte" y, como explica el hijo de Isabel Pantoja, le ha dejado secuelas.
"He vuelto a sufrir un ictus", encabeza Kiko Rivera su segundo comunicado tras anunciar este miércoleas que cancelaba su gira por un "grave problema de salud".
Este sería el segundo accidente cerebrovascular que sufre el DJ e hijo de Isabel Pantoja —el primero fue en 2022— pero, como él mismo aclara, "ha sido un poco más fuerte". Aunque dice que está bien sí reconoce que "han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo".
"Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares", advierte. Por esto, anuncia que "ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo". "No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas", afirma rotundo.
"La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla", concluye para despedirse asegurando que ahora va a cuidarse y que volverá pronto.