Indignación por cómo un catering amenaza a un trabajador: "¿Te parece normal esa forma de hablar?"

Hay auténticas historias de terror (patronal) en el mundo de la hostelería: es uno de los sectores más sacrificados tanto para pequeños autónomos y negocios como para camareros, cocineros y trabajadores en general.

La popular cuenta de redes sociales @SoyCamarero viene ya recogiendo desde hace años algunos de esos episodios en los que se ve las maneras con las que un empresario exige a un trabajador cosas fuera de convenio o de contrato.

El caso que publica esta semana, sin embargo, es paradójico. Son varios pantallazos de un chat en WhatsApp. En él se ve, se intuye, a una persona encargada de la coordinación de los turnos de una empresa que presta servicios de catering. Está hablando con otra que se sumará al plantel. La conversación arranca normal: "Vas a venir con Menganita". "¿A qué hora?".

De repente hay un cabio de tono. "Mañana trae mandil y abridor, si no te lo quito de la nómina". El exabrupto deja desconcertado a la persona que estaba negociando la entrada al turno: "?". "¿A ti te parecen normal esas formas de hablar? Respeta a la gente que trabaja para ti. Tienes una empresa de catering".

Pero el toque de atención no surte efecto. "Todos traen mandil y abridor y llevamos tres años con esa norma", insiste. El trabajador responde: "A mí nunca me habíais dicho eso y las cosas se dicen con respeto y no puedes amenazar a las personas con quitarle dinero de la nómina. Porque te puedo denunciar".

Entonces llega una respuesta muy habitual cuando se confronta mínimamente a un jefe. "No vengas, no hace falta".

"Ni es legal ni son formas"

Los pantallazos los ha colgado en redes la cuneta @SoyCamarero que ha añadido que "ni es legal ni son formas". Por supuesto, las capturas han desatado la indignación de muchos otros usuarios en plataformas como X, antes conocida como Twitter. "Luego dicen que abramos un debate serio y concienzudo sobre las bajas laborales", escribe uno, en referencia a la polémica suscitada por las recientes palabras de Alberto Núñez Feijóo.

"Madre del amor hermoso, luego esta gentuza serán los primeros que lloran porque no encuentran gente o porque es que me cogen muchas bajas. Igual es normal si te pasas por el forro los derechos del trabajador y les amenazas con reducciones salariales, algo que no parece legal", incide otro de los usuarios que ha reaccionado a la publicación de @SoyCamarero.

"Me gustaría saber el concepto por el que descuentan todo ello de la nómina", "siempre lo dejan por escrito; la uniformidad y los aparatos necesarios para trabajar los pone la empresa"; "todos los de catering tienen a la peña en negro"; son algunos de los comentarios que ha suscitado esta controversia.