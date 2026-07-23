La revista 'Time' dedica una portada a Lamine Yamal con una frase para grabarse a fuego

La prestigiosa revista Time en su edición de África ha dedicado su portada al jugador de la selección española y del Barcelona Lamine Yamal después de que La Roja haya ganado su segundo Mundial, tras derrotar a Argentina (1-0).

"Mucho antes de que sonara el primer silbato en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya se estaba librando otra batalla. No era una batalla por el trofeo. Era una batalla por la identidad", dice el artículo, que destaca que "el fútbol siempre ha sido más que un juego".

"Ha reflejado a las sociedades en sus momentos de mayor esperanza, de mayor división y de mayor unidad. Durante noventa minutos, los debates abstractos se vuelven profundamente humanos. Tienen rostro. En 2026, ese rostro era el de Lamine Yamal", afirma Time, que asevera que el futbolista "se convirtió en una de las figuras clave del triunfo de España en el Mundial" y "llegó a representar un debate más amplio sobre la identidad, la herencia cultural y el significado cambiante de la pertenencia nacional".

"Cada vez es más común"

"Esta nunca fue simplemente la historia de un futbolista excepcional. Fue la historia de una generación", se dice en el artículo, que pone de relieve una realidad: "Cuando estos jugadores triunfan, suelen ser aclamados como héroes nacionales. Cuando atraviesan dificultades, las preguntas sobre identidad y pertenencia pueden resurgir con sorprendente rapidez. Los criterios que se les aplican no siempre son los mismos que se aplican a otros que visten la misma camiseta".

Time resume el asunto con una frase contundente: "La historia de Yamal es importante no porque sea excepcional, sino porque cada vez es más común". "Una de las ideas erróneas más persistentes en torno a la identidad moderna es la creencia de que debe ser singular. Como si el orgullo de ser español disminuyera la herencia ecuatoguineana. Como si representar a Inglaterra debilitara la ascendencia jamaicana o nigeriana. Como si jugar para Francia borrara las raíces familiares senegalesas, argelinas o congoleñas. La identidad humana nunca ha funcionado así", se asegura.

La revista insiste en la idea de que la relevancia de Yamal va mucho más allá de lo puramente futbolístico porque "representa algo más que un extraordinario talento": "Representa a una generación que crece en sociedades cada vez más interconectadas, diversas y seguras de sí mismas, que heredan múltiples legados. Su historia desafía la idea de que las naciones poseen una sola identidad o una sola narrativa. La historia sugiere que nunca fue así. La vida moderna hace que esta realidad sea imposible de ignorar".