Jacob Elordi revela cómo fue rodar la muerte de Nate en 'Euphoria': "Me encerraron en un ataúd dos días"
El actor ha estado en el programa de Jimmy Kimmel.
Pocos personajes han sido más odiados por los seguidores de Euphoria que Nate Jacobs. Interpretado por Jacob Elordi, su personalidad tóxica y su forma de tratar a las personas que le rodeaban provocó que la mayoría de fans de la serie se alegraran cuando se supo que iba a morir al final de la tercera temporada.
Eso sí, ninguno se imaginaba una muerte tan truculenta: después de tres entregas, Nate moría encerrado vivo en un ataúd y siendo atacado por una serpiente. Tres meses después de la emisión del final de la polémica serie creada por Sam Levinson, Elordi ha revelado en Jimmy Kimmel Live! cómo fue rodar esas escenas tan intensas.
"Creo que Sam me trajo de vuelta solo para torturarme. Fuero seis semanas de simplemente ser agredido por un tío de dos metros. Estaba corriendo todo el rato", rememoró el protagonista de Cumbres borrascosas sobre su trama en esta última temporada, asegurando que lo disfrutó.
Nate estaba asediado por las deudas, metido en varios líos y la cosa no acabó bien. Sobre la escena de su muerte, Elordi describe que fue casi tan desagradable como pareció en pantalla. "Me encerraron en un ataúd dos días seguidos con prostéticos y una lengua falsa, y no podía ver más allá de mis ojos. Y entonces, Sam puso las serpientes en el ataúd", explicó el actor, que reveló que la serpiente era una boa constrictor, que no es peligrosa para las personas.
"Tenía una personalidad agradable. Era muy dócil y dormilona", comentó Elordi sobre el reptil. De hecho, el actor destacó que intentaba activar a la serpiente para acelerar la escena y que le atacara, pero que fue difícil porque se comportaba como un perro buscando arrumacos.
A pesar de lo poco agradable que fue rodar la tercera y última temporada, Elordi no puede hacer otra cosa que agradecer el impacto que tuvo Euphoria en su carrera. La serie, centrada en un grupo de adolescentes conflictivos, lanzó al estrellato no solo a al actor australiano, sino también a Sydney Sweeney o Hunter Schafer, además de confirmar el talento de Zendaya.
"Realmente me cambió la vida por completo. Es algo increíble... No sé si algún día llegaré a comprender la importancia de esa serie y lo que hizo por mí", reflexionó Elordi, que este año recibió su primera nominación al Oscar por su trabajo en Frankenstein, de Guillermo del Toro.