Kiko Rivera reacciona cabreado a una lona publicitaria protagonizada por su exmujer Irene Rosales

Irene Rosales ha sido la protagonista de una campaña de la marca de frutos secos Grefusa donde juegan con el nombre de Kiko Rivera, su expareja y padre de sus hijas además de hijo nada más y nada menos de Isabel Pantoja.

"Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor kiko", reza el anuncio que se puede ver en una lona gigantesca ubicado en una calle de Madrid al lado de la orquesta y coro de RTVE.

Este anuncio ha dado mucho que hablar en redes sociales y ha llegado hasta los ojos del propio Kiko Rivera, que ha sido muy crítico con la madre de sus hijas por usar su nombre para esta campaña.

"Hoy he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética. Una campaña de grefusa. Y antes de que aparezcan los de siempre pidiendo respeto y recordándome quién es, conviene recordar algo muy sencillo: yo también soy el padre de mis hijas y, por lo que veo, el respeto no siempre es recíproco", ha empezado diciendo Rivera.

Y ha proseguido: "Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falte absolutamente de nada".

Por último ha pasado al ataque y ha puesto sobre la mesa que "hay una verdad" que nada va a poder cambiar: "La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad".

"Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente solo hay que mirarte. En Google vienen las fotos vayan a verlo. Eso también es por comerte un kiko. Lo más gracioso de todo es actuar como si nada de lo que tienes hubiera tenido nada que ver conmigo. Pero bueno, algunos seguimos trabajando para construir nuestro presente, mientras otros siguen utilizando su pasado como única herramienta para mantenerse vigentes", ha sentenciado.