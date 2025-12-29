Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Kim Kardashian, en el ojo del huracán por los controvertidos regalos de Navidad de sus hijos
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Kim Kardashian, en el ojo del huracán por los controvertidos regalos de Navidad de sus hijos 

Su hermana Khloé también ha recibido críticas. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Primer plano de Kim Kardashian, en la presentación de su nueva serie en Brasil en noviembre
Kim Kardashian, en la presentación de su nueva serie en Brasil en noviembreGetty Images

Kim Kardashian, sus hermanas y su madre Kris Jenner son conocidas por sus extravagantes compras y regalos de Navidad, y este año no iba a ser menos. En los últimos días, todas las mujeres de la familia han documentado a través de stories sus nuevas adquisiciones, desde joyas hasta bolsos. 

Sin embargo, han sido los cuatro cachorros que Kim Kardashian ha regalado a sus cuatro hijos lo que más ampollas ha levantado. La empresaria publicó en su cuenta de Instagram stories de cuatro perros de la raza pomerania que había regalado a sus hijos, North, Saint, Chicago y Psalm. 

"Cada niño ha recibido un cachorro", escribió Kardashian, que no ha tardado en recibir un aluvión de críticas por comprar y regalar perros en lugar de adoptarlos. 

En una entrevista con el tabloide británico Daily Mail, Ingrid Newkirk, fundadora de PETA, ha denunciado que "los cachorros no son peluches" y ha lamentado que la empresaria, una de las mujeres más famosas del mundo, no haya aprovechado para concienciar sobre el abandono animal. 

"Es una pena que Kim haya perdido la oportunidad de ejercer de portavoz de cachorros en adopción en refugios y, en su lugar, está siendo criticada con razón en redes sociales", apuntó Newkirk. "Ignorar la crisis de animales sin hogar es insensible", añadió la representante de PETA. 

De hecho, Newkirk ha aprovechado para aconsejarle a la empresaria que "arregle" este error llevando a sus cuatro hijos a algún refugio local para que conozcan de primera mano la realidad a la que se enfrentan muchos animales que, en ocasiones, después de ser un regalo de Navidad o cumpleaños terminan siendo abandonados y acogidos en estos refugios. 

Newkirk también criticó a una de las hermanas de Kim, Khloé, que también regaló un cachorro a sus hijos por Navidad, en este caso un labrador negro, destacando en stories que siempre habían querido un animal de esta raza. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 