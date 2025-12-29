Kim Kardashian, en el ojo del huracán por los controvertidos regalos de Navidad de sus hijos 

Kim Kardashian, sus hermanas y su madre Kris Jenner son conocidas por sus extravagantes compras y regalos de Navidad, y este año no iba a ser menos. En los últimos días, todas las mujeres de la familia han documentado a través de stories sus nuevas adquisiciones, desde joyas hasta bolsos.

Sin embargo, han sido los cuatro cachorros que Kim Kardashian ha regalado a sus cuatro hijos lo que más ampollas ha levantado. La empresaria publicó en su cuenta de Instagram stories de cuatro perros de la raza pomerania que había regalado a sus hijos, North, Saint, Chicago y Psalm.

"Cada niño ha recibido un cachorro", escribió Kardashian, que no ha tardado en recibir un aluvión de críticas por comprar y regalar perros en lugar de adoptarlos.

En una entrevista con el tabloide británico Daily Mail, Ingrid Newkirk, fundadora de PETA, ha denunciado que "los cachorros no son peluches" y ha lamentado que la empresaria, una de las mujeres más famosas del mundo, no haya aprovechado para concienciar sobre el abandono animal.

"Es una pena que Kim haya perdido la oportunidad de ejercer de portavoz de cachorros en adopción en refugios y, en su lugar, está siendo criticada con razón en redes sociales", apuntó Newkirk. "Ignorar la crisis de animales sin hogar es insensible", añadió la representante de PETA.

De hecho, Newkirk ha aprovechado para aconsejarle a la empresaria que "arregle" este error llevando a sus cuatro hijos a algún refugio local para que conozcan de primera mano la realidad a la que se enfrentan muchos animales que, en ocasiones, después de ser un regalo de Navidad o cumpleaños terminan siendo abandonados y acogidos en estos refugios.

Newkirk también criticó a una de las hermanas de Kim, Khloé, que también regaló un cachorro a sus hijos por Navidad, en este caso un labrador negro, destacando en stories que siempre habían querido un animal de esta raza.