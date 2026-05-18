La baronesa Thyssen desmiente las últimas noticias sobre su salud

Carmen Thyssen-Bornemisza, popularmente conocida como Tita Cervera, ha emitido un comunicado después de las noticias publicadas por varias revistas en los últimos días en las que se informaba de una posible "recaída" en su reciente neumonía y se alertaba de un supuesto empeoramiento de su estado de salud.

En su comunicado, remitido a ¡Hola! asegura tajante que "nade de lo que dicen es cierto". "Estoy en casa, pero sin médicos. Sigo con la recuperación de la neumonía", ha dejado claro con respecto al proceso que atraviesa, donde dice que no hay "ni recaídas, ni estado grave".

Los rumores con respecto a su estado de salud comenzaron a finales de abril, cuando revistas como Semana informasen que había tenido que ser trasladada en helicóptero a la clínica Teknon de Barcelona a causa de una neumonía.

No obstante, el 1 de mayo pudo ser trasladada a su residencia Mas Mañanas en Sant Feliu de Guíxols (Girona), donde pudo celebrar el Día de la madre acompañada de sus hijos. Pero la tranquilidad mediática duró poco. Días después se informó que su hijo Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta se habían trasladado de Madrid a la Costa Brava por un supuesto "empeoramiento" de salud de la baronesa Thyssen.

Zanja los rumores respectivos a su residencia en Andorra

Además de aclarar las cuestiones respectivas a su estado de salud, también ha querido desmentir las informaciones publicadas en varios diarios digitales que cuestionaban su residencia fiscal en Andorra y que advertían de las posibles consecuencias tributarias que esto podía conllevar.

"Lo ha inventado un asesor mío que se portó muy mal y que quiere dañar mi imagen", comienza diciendo a ¡Hola!, donde recuerda que se siente "muy feliz" en el principado. "Es un país estupendo, donde hay mucha seguridad y la gente es muy agradable", ha señalado Cervera, quien ha recordado que reside allí desde 1992, cuando se trasladó allí con su entonces marido, Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza.

"Éramos entonces residentes en Inglaterra, pero fuimos a visitar a mi hermano, que vivía allí, y a Heini le encantó. Nos compramos un terreno y, mientras nos hacíamos una casa, teníamos un apartamento grande. Así que conozco el principado desde hace muchos años. Y me siento muy orgullosa también del Museo Thyssen en Andorra", ha zanjado.