¿Qué debería hacer el PSOE tras el resultado de las elecciones en Andalucía? Debate en El HuffPost: ¡Manda tu opinión y participa!

El PSOE ha obtenido su peor resultado en unas elecciones andaluzas. María Jesús Montero se ha hecho con 28 escaños, 2 menos que en los comicios de 2022. Huelva y Granada son las provincias en las que se ha producido esta pérdida de escaños, aunque también llama la atención que se haya desinflado en Sevilla capital, donde ha caído un 2,61%, es decir, 2.400 votos menos.

Ahora echa a correr el plazo para investir al presidente de la Junta de Andalucía, que previsiblemente será Juanma Moreno. El PP tendrá que buscar apoyo en Vox tras haberse quedado a dos escaños de la mayoría absoluta.

El resultado de las elecciones provoca una primera pregunta entre los electores: ¿quién ha sido el ganador de los comicios? Aunque el PP haya sido el partido más votado, no hay que perder de vista que la victoria es agridulce, pues da por finalizada la mayoría absoluta que disfrutaba desde 2022.

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La segunda pregunta más frecuente en esta resaca electoral hace referencia al PSOE: ¿qué deberían hacer ahora? La derrota en Andalucía se une a las que ya se produjeron en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Hay debate, por lo tanto, en el seno socialista. Andalucía tradicionalmente ha sido su gran bastión, pero desde 2018 no hace más que caer.

¿Qué debería hacer ahora el PSOE?

La candidatura de María Jesús Montero ha pinchado. La que ha sido ministra de Hacienda desde 2018 y vicepresidenta del gobierno desde 2023 hasta su dimisión para encabezar las listas del PSOE en Andalucía, ha empeorado los resultados que cosechó Juan Espadas en 2022.

¿Qué decisión debería tomar el PSOE ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir para volver a construir una candidatura atractiva en Andalucía y otros territorios? Como lector de El HuffPost, puedes dejar tu opinión en el siguiente cuestionario:

Opina libremente. La decisión que tome el PSOE tras estas derrotas electorales es una de las claves para definir el futuro de la izquierda, sobre todo teniendo en cuenta que otras formaciones progresistas se encuentran ahora al alza. Es el caso, en estos últimos comicios, de Adelante Andalucía.