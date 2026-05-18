Cantona no necesita más de una frase para valorar lo que dijo Sánchez sobre Lamine Yamal

El exfutbolista francés Éric Cantona, una de las grandes leyendas del fútbol galo y del Manchester United, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado de Lamine Yamal y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el último desencuentro con Israel.

"¿Qué piensa cuando ve una imagen como la reciente del jugador del Barcelona Lamine Yamal con una bandera de Palestina?", ha sido preguntado Cantona, que está presente en el Festival de Cine de Cannes tanto con su documental Cantona, la película Les Matins Merveilleux y el corto The Sentinel.

Cantona ha mostrado su admiración por el futbolista, tanto por lo que hace dentro de los terrenos de juego como fuera de ellos: "Me encanta. Lo adoro como jugador y su compromiso es un ejemplo para todo el mundo. Es una locura lo que está pasando en Palestina y lo que dicen los políticos israelíes".

"De todas formas, me encantó lo que hizo Yamal y me gustó aún más el comentario que hizo Pedro Sánchez, el presidente de España", ha añadido el exfutbolista, en referencia al tuit que publicó el jefe del Ejecutivo.

"Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia. Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", escribió Sánchez.

La polémica llegó desde Israel

Este tuit del presidente español llegó después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, criticara duramente a la estrella española y le acusara de "incitar y fomentar el odio" contra su país.

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio, mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", comenzó diciendo.

"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", cuestionó, antes de pedirle al Barça, como "club grande y respetado" que "se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".